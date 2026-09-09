Toyota lanza su propia línea de financiación a cinco años para competirle al Banco Nación

El mercado automotor continúa buscando alternativas para lograr amortiguar la caída de los patentamientos, que acumulan una baja del 13,3% anual. En esta oportunidad la medida llegó de la mano de Toyota Argentina, que lanzó una nueva línea de créditos prendarios UVA para la compra de vehículos, con una tasa nominal anual (TNA) del 13,9% y un plazo máximo de 60 meses. La propuesta estará disponible para todos los modelos de la marca y en sus 44 concesionarios oficiales del país.

La financiación permite cubrir hasta el 75% del valor del vehículo. El porcentaje restante deberá ser aportado inicialmente por el comprador, además de los gastos asociados a la operación. Como referencia, la automotriz informó que la cuota inicial para adquirir un Yaris XS (el modelo y versión de entrada a la marca) durante septiembre parte de $686.904,25, IVA incluido.

En el caso de un Corolla XLI 2.0 CVT comienza en $847.992,42. Estos valores corresponden al monto máximo disponible para cada línea, aunque el cliente puede solicitar una suma menor y reducir el importe de la cuota.

En el caso del Toyota Corolla XLI 2.0 CVT la cuota mensual comienza en $847.992,42

Se trata de un crédito expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Esto significa que tanto el capital adeudado como las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la inflación. Por esa razón, los importes anunciados por Toyota corresponden a las cuotas iniciales y no permanecen fijos en pesos durante los cinco años. A la actualización del capital se suma la TNA del 13,9% informada por la compañía.

La nueva alternativa se incorpora a las financiaciones que ya ofrece Toyota Compañía Financiera. Entre ellas se encuentran los préstamos tradicionales y las promociones a tasa 0 disponibles para determinados modelos, montos y plazos más breves.

Una respuesta al crédito del Banco Nación

El lanzamiento se produce en la misma semana que el Banco Nación presentara una nueva modalidad para financiar autos 0 km y usados de hasta diez años. Esa línea permite solicitar hasta $100 millones, cubrir el 100% del valor del vehículo y devolver el préstamo en un máximo de 60 meses.

El Banco Nación permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles, pickups y utilitarios 0km o usados de hasta 10 años, sin prenda y por hasta $100 millones OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Las dos propuestas comparten el plazo de hasta cinco años, pero presentan diferencias relevantes. La propuesta del Banco Nación consiste en un préstamo personal sin prenda y permite financiar la totalidad del vehículo, además de que cuenta con una tasa UVA más un 19% anual a quienes cobran allí sus haberes y para el resto asciende a UVA más 25%.

En ambos casos, el plazo extendido reduce el esfuerzo inicial frente a las financiaciones más cortas, pero también prolonga la exposición a los mecanismos de actualización. Por eso, la comparación debe considerar el sistema de ajuste, el costo financiero total, los seguros, los gastos administrativos y el monto final financiado.