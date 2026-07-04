Es argentina, trabajó en sus miedos y asegura que el manejo refleja el estado de ánimo de una persona

“El miedo es una energía que vos podés empezar a disolver, porque hay una raíz. El miedo a manejar, a viajar en avión, a la no existencia o al compromiso tienen en la base la misma energía, que se destraba con una cajita de herramientas emocionales y práctica”, dice Luly Dietrich, publicista, creadora de Mujeres al volante y autora del libro “Manejá tu miedo con amor”.

Habla de ese miedo que limita, y que al vencerlo puede convertirse en un aliado, una prueba del poder que tenemos.

Así, su emprendimiento Mujeres al volante comenzó a partir de una crisis personal muy profunda en el año 2009, que la llevó a buscar nuevos caminos y proyectos y la conectó con la búsqueda de ayudar a que las mujeres con miedo a conducir se lanzaran a las pistas y ganaran terreno en las calles.

En ese momento, Luly trabajaba como directora de Comunicaciones del grupo Dietrich, fundada por su padre y perteneciente a su familia, y se sentía avasallada por desafíos y preguntas existenciales relacionadas con su camino laboral y con búsquedas personales, como un segundo hijo o hija que no llegaba luego de diez tratamientos. Fue entonces, recuerda, cuando su psicóloga de aquel momento le recomendó frenar y mirar de otro modo la vida, con un foco en el presente, agradeciendo lo que sí había de bueno en su vida: su familia, su hija Olivia, y algo que arrancaba de manera incipiente, la inquietud por la relación de las mujeres con los autos, que veía de cerca en su trabajo.

Luly Dietrich creó Mujeres al volante Gentileza Luly Dietrich

“Yo desde muy chiquita había absorbido que la industria automotriz era para todas las personas, pero eso no lo observaba en los salones de autos, veía que ahí siempre había más varones”.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sólo el 24% de las licencias de conducir eran para mujeres. Ese dato la llevó a profundizar y descubrió que incluso quienes tenían licencia, no manejaban y uno de los motivos que repetían era que tenían miedo de hacerlo. “El miedo es una emoción que tuve que trabajar mucho en mi vida y fue clave entender la energía del miedo para soltarla en mí, aplicarla y poder ayudar a otras mujeres”, cuenta.

La conexión con un maestro Dharma

Ese camino, dice, fue muy revelador: se conectó con un maestro de Dharma, un centro de yoga y enseñanzas espirituales que la acompañó y la guió en lecturas relacionadas con el miedo, se recibió de practitioner en programación neurolinguística porque entendió que muchos de sus miedos tenían que ver con creencias limitantes que quería desprogramar, comenzó a meditar para silenciar pensamientos negativos que la frenaban, e hizo un instructorado en mindfulness. Sus estudios y formación, señala, la convirtieron en un puente de ayuda. “La ayuda la tenemos adentro, lo que nosotras hacemos es destrabar eso que una ya tiene, ayudarte a confirmar que lo podés dejar ir”, apunta. Cuenta, por ejemplo, sobre una de las asistentes al curso, que comenzó con terror a manejar, y hoy dice que el auto es su refugio, su lugar calma.

El primer paso es reconocerlo, pero después tenés que empezar a vencer la incomodidad, porque todo proceso es incómodo, ¿y qué hace nuestra mente? Quiere salir de ahí. La emprendedora reconoce que las personas no toleramos tener miedo porque opaca. “Cuando hacés el proceso en comunidad, en equipo, hay otra que te dice “yo estuve ahí y hoy estoy acá”, y esa energía te da como esa confianza de que vos lo vas a poder hacer”, apunta, y señala que se reconoce como una miedosa en recuperación. La clave, dice, está en preguntarse si cuando decimos que no a algo lo hacemos por miedo.

La clave está en preguntarse si cuando decimos que no a algo lo hacemos por miedo Shutterstock

Lo que refleja el manejo

Por otra parte, reconoce que el manejo refleja el estado de ánimo de una persona: si nos sentimos nerviosos o acelerados, posiblemente eso se traslade a nuestro modo de conducir. Invita, en este sentido, a bajar un cambio, a crear entornos más amorosos, un aprendizaje que puede darse desde el acto de manejar en conexión con el presente.

La excusa del apuro por llegar, por ejemplo, muchas veces nos hace correr sin detenernos en ese rayo de sol que nos da en la cara, o ese paisaje que nos rodea, dice. Se pregunta, por ejemplo, por qué, cuando caminamos, muchas veces, nos lanzamos a cruzar con el semáforo en rojo: “¿de verdad no podemos esperar tres minutos, tomar esa pequeña pausa?”

Otro punto crucial es la autonomía, dice Luly. Asegura que el el siguiente paso a cuando se destraba el miedo y que tiene una relación directa con sortear imprevistos que ocurran en el camino. De hecho, hasta creó la Universidad del auto, una plataforma online creada por la organización que ofrece una gran variedad de contenidos que van desde el taller para manejar los miedos hasta talleres de mecánica, primeros auxilios o meditación, con el objetivo de sumar herramientas que se pueden aplicar al volante y en la vida, dos instancias que siempre se cruzan y entrelazan en la historia de esta emprendedora.