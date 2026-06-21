“Me compre una moto usada”: ¿qué gastos tengo?

El mercado de motos atraviesa uno de sus mejores momentos en la Argentina, a pesar de la caída mensual en los patentamientos de mayo. Tras varios meses consecutivos de crecimiento interanual, el registro de las unidades 0km se mantiene en niveles elevados, una tendencia que también impulsa la actividad en el segmento de usados.

En mayo se patentaron 66.851 motovehículos, esto es una suba interanual del 25,4% ya que en el mismo mes de 2025 se habían registrado 53.325 unidades. Si la comparación es contra abril, se observa una baja del 17,8%, ya que en abril de este año se habían registrado 81.373 unidades. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 369.468 unidades, esto es un 43,2% más que en el mismo período de 2025.

En ese escenario, una de las consultas más frecuentes entre quienes compran o venden una moto es cuánto cuesta realizar la transferencia. Es necesario tener en cuenta que no existe una tarifa única, porque el valor del trámite depende del precio de mercado de cada unidad y de si se trata de un modelo nacional o importado.

Actualmente, el arancel de transferencia equivale al 1,5% del valor de la moto para las unidades de fabricación nacional y al 2% para las importadas. De esta manera, el costo final varía en función de la valuación que toma como referencia la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

El Registro Automotor ya no exige de manera obligatoria el libre deuda de infracciones para concretar la transferencia

Por ejemplo, si una moto nacional tiene un valor de referencia de $1.000.000, la transferencia tendrá un costo estimado de $15.000. En cambio, para una moto importada con la misma valuación, el monto ascenderá a $20.000.

Sin embargo, ese cálculo representa sólo una parte del gasto total. Al momento de concretar la operación también deben abonarse otros conceptos, como el Formulario 08, los aranceles registrales, sellados, impuestos provinciales —cuando correspondan— y la certificación de firmas de las partes involucradas.

El Formulario 08, indispensable para formalizar el cambio de titularidad, puede completarse de manera presencial o digital. Una vez realizada la compraventa, la documentación debe presentarse dentro de los 30 días hábiles para evitar recargos. Para conocer el valor exacto de una transferencia, la DNRPA dispone de una calculadora online que permite estimar los costos tanto para vehículos usados como para unidades 0km.

El precio de transferencia de una moto nacional es menor al de una importada

Otro aspecto a considerar es que ya no resulta obligatorio presentar un libre deuda de infracciones para concretar la transferencia. La normativa vigente permite avanzar con el trámite aun cuando existan multas pendientes, salvo que alguna de las partes solicite expresamente verificar esa situación.

De todos modos, las infracciones continúan siendo un factor relevante durante la negociación. En muchos casos, los compradores exigen que las deudas sean canceladas antes de firmar o acuerdan descontar esos montos del precio final de venta.