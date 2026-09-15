Michael J. Fox fue ovacionado en los Emmys 2026 tras recibir un premio humanitario

Michael J. Fox fue homenajeado durante la 78ª edición de los Premios Emmy, los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense que se celebraron esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles con la conducción de Mariska Hargitay. El protagonista de Volver al futuro recibió el Premio Humanitario Bob Hope por sus “contribuciones transformadoras a la investigación y la defensa de los pacientes con la enfermedad de Parkinson”.

El cinco veces ganador del Emmy fue reconocido con uno de los máximos honores otorgados por la Academia de Televisión de los Estados Unidos a figuras de la industria cuyo trabajo filantrópico y compromiso social reflejan el altruismo del legendario comediante Bob Hope. El mismo se había entregado previamente a Oprah Winfrey (2002), Bill Cosby (2003), Danny Thomas (2004, póstumo), George Clooney (2010), Sean Penn (2022), Ted Danson y Mary Steenburgen (2025).

Michael J. Fox recibió en los Emmy el Bob Hope Humanitarian Award

“Aprendí del ejemplo de Bob. No podía imaginar cómo estas lecciones resonarían en mi propia vida hasta que cumplí casi 30 años, cuando la vida me presentó un papel que no buscaba. Inicialmente, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo?“, expresó el actor de 65 años desde el escenario, mientras sus colegas lo ovacionaban de pie desde las butacas del teatro.

“Me quedé maravillado por el apoyo de todos ustedes; me sentí muy reconfortado al ver que no había perdido lo que hacía. Nadie podía arrebatármelo. Y eso fue gracias a que ustedes me respaldaron... Comprendí que aceptar el Parkinson no significaba que tenía que rendirme ante él. Simplemente significaba que debía hacer todo lo que estuviera en mis manos por quienes viven con esta enfermedad”, reflexionó Fox, que fue diagnosticado en 1991, aunque recién lo hizo público en 1998.

Michael J. Fox fue ovacionado de pie por sus colegas Chris Pizzello - Invision

“Me propuse defender la causa de la enfermedad de Parkinson y recaudar fondos”, dijo sobre la fundación que creó en 2000 y que lleva su propio nombre. “Encontré a personas que lideraran esta iniciativa por mí y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Me enorgullecen los avances logrados en beneficio de los pacientes y sus familias. Nos acercamos cada vez más a erradicar esta enfermedad para siempre. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, a los donantes, a los investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestra labor”, concluyó.

Además, el actor agradeció a su mujer de más de 30 años, Tracy Pollan, y a sus cuatro hijos, Sam, Aquinnah, Schuyler y Esmé, por haberlo apoyado a lo largo de su trayectoria. “Agradezco a Tracy y a nuestros hijos por sus sacrificios, su paciencia y su amor. No tienen ni idea”, señaló, antes de mencionar también a sus padres y hermanos.

El premio fue presentado por su compañera de reparto en The Good Wife, Julianna Margulies, y hubo un video tributo al actor Chris Pizzello - Invision

Fox había sido nominado a los Emmy como Mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en Shrinking, donde interpreta a un hombre con la misma enfermedad neurodegenerativa, pero el galardón fue de forma póstuma para Rob Reiner por su trabajo en El oso. Cabe recordar que el director de Cuando Harry conoció a Sally... fue asesinado el 14 de diciembre de 2025 junto a su esposa, Michele Singer, y el único imputado por el crimen es su hijo Nick.