Antes de elegir el motor o dibujar la carrocería, Santiago Sánchez Rivero quiso volver a las bases y revisar cómo se sienta quien lo maneja. Su propuesta fue adelantar al conductor e inclinarlo hacia adelante, con una postura inspirada en las motos de alto rendimiento. Alrededor de esa idea tomó forma el Sanrivatti ONE, un hiperauto que acaba de mostrar por primera vez su diseño exterior completo.

El modelo adelanta al conductor y lo inclina hacia adelante, con una postura inspirada en las motos de alto rendimiento

La presentación se realizó el 13 de noviembre en Arnhem, en los Países Bajos, donde tiene su sede la compañía. Al frente está Sánchez Rivero, fundador y CEO, quien creció en Uruguay y estudió ingeniería automotriz en el país europeo. Su objetivo es desarrollar un auto enfocado en la conducción en circuito, con una relación más física entre el piloto y la máquina.

“Cuando comenzamos Sanrivatti, no queríamos crear otro hiperauto que simplemente siguiera la fórmula establecida con más potencia y más tecnología. Queríamos cuestionar algo más fundamental: qué se siente realmente al conducir”, explicó el emprendedor.

Equipa un motor V10 atmosférico, tracción trasera y caja secuencial

El ONE combina esa búsqueda con una receta mecánica de competición equipando un motor V10 atmosférico, tracción trasera, caja secuencial y una estructura de fibra de carbono. Sin embargo, lo presentado es un auto de exhibición que muestra el diseño y la orientación técnica del proyecto. La potencia, el peso y las prestaciones anunciadas son objetivos de desarrollo que todavía deberán someterse a pruebas y validación.

Es un auto de exhibición que muestra el diseño y la orientación técnica del proyecto

Una postura que cambia el diseño del auto

El principal diferencial es la Apex Position. En lugar de la posición reclinada habitual en un hiperauto, el conductor adopta una postura con apoyos para el cuerpo, la cabeza adelantada y una ubicación más central y hacia el frente del vehículo.

La inspiración proviene de las motos deportivas y de la manera en que el cuerpo participa de su conducción. Trasladar esa idea a un auto obliga a revisar la disposición de los mandos, la visibilidad, la ergonomía y las proporciones de la carrocería. Sanrivatti también trabaja en tecnologías de sujeción y control que permitan acompañar de forma más natural los movimientos del vehículo, manteniendo al conductor sostenido y asegurado.

La inspiración proviene de las motos deportivas y de la manera en que el cuerpo participa de su conducción

Para explorar el concepto, la empresa utiliza una prueba de concepto funcional y simuladores físicos y digitales. Según informó, en una comparación virtual realizada en la curva tres de Silverstone, la Apex Position permitió ver, en promedio, 3,2 veces más superficie de pista que los diez hiperautos y autos de circuito utilizados como referencia.

Un V10 sin turbo ni asistencia eléctrica

El motor elegido es un Judd de 5,5 litros, ubicado en posición central. La meta es alcanzar 800 HP a 9000 rpm y 700 Nm de torque, transmitidos a las ruedas traseras mediante una caja secuencial Hewland de seis marchas. La elección de un propulsor atmosférico responde al carácter que la compañía quiere darle al modelo con respuesta inmediata al acelerador, capacidad para subir de vueltas y protagonismo del sonido mecánico. La configuración anunciada prescinde de la asistencia eléctrica.

Equipa un motor Judd de 5,5 litros, ubicado en posición central de 800 HP a 9000 rpm y 700 Nm de torque

El monocasco de fibra de carbono es la base de una arquitectura con un peso objetivo en seco de 1100 kilos. Si ambas metas se cumplen, la relación sería de aproximadamente 727 HP por tonelada. La velocidad máxima proyectada es de 330 km/h.

El conjunto previsto incluye suspensión de doble triángulo con accionamiento por varillas pushrod, frenos AP Racing con discos ventilados de carbono-carbono y llantas Braid de magnesio forjado de 18 pulgadas. Los discos delanteros tienen 380 milímetros de diámetro y pinzas de seis pistones; los traseros, 355 milímetros y pinzas de cuatro pistones. Los neumáticos Michelin slick, sin dibujo, refuerzan la orientación del proyecto hacia el circuito.

Un halcón y un avión de combate como inspiración

La posición del conductor también condicionó la silueta. Bajo la dirección del diseñador Robin van Tilborg, el equipo tomó como referencias al halcón peregrino en picada y a los aviones de combate.

La cubierta de la cabina es de una sola pieza y se integra en la carrocería, como ocurre con las cúpulas de las aeronaves. En el frente, dos grandes entradas alimentan túneles de aire que atraviesan el auto, mientras que los laterales se estrechan entre volúmenes más anchos alrededor de las ruedas. Atrás, la carrocería abierta busca facilitar el flujo de aire y disipar el calor del motor. Un gran alerón que se eleva desde el difusor comparte protagonismo con un segundo elemento más pequeño integrado en la parte superior de la zaga. El ONE tiene una distancia entre ejes de 2,85 metros y una altura anunciada de 1,20 metros.

Bajo la dirección del diseñador Robin van Tilborg, el equipo tomó como referencias al halcón peregrino en picada y a los aviones de combate

Para avanzar con el proyecto, Sánchez Rivero se rodeó de un equipo internacional y proveedores especializados. Entre sus integrantes está Paul Arkesden, director ejecutivo de Alianzas Tecnológicas, con más de tres décadas de experiencia, cargos de ingeniería en Singer Vehicle Design y McLaren Special Operations y participación en el programa del McLaren P1.

Forma parte de la compañía Paul Arkesden como director ejecutivo de Alianzas Tecnológicas

“Crear un hiperauto excepcional ya es suficientemente difícil. Crear uno alrededor de una posición de conducción completamente diferente implica repensar desde el inicio la relación entre la distribución de los componentes, la estructura, la aerodinámica, la ergonomía y los controles”, señaló Arkesden.

El siguiente paso será avanzar hacia un prototipo rodante específico y, posteriormente, las pruebas en circuito

Sanrivatti se dio a conocer públicamente en mayo de 2026 y la presentación del ONE reúne por primera vez sus ideas en un diseño exterior completo. El siguiente paso será avanzar hacia un prototipo rodante específico y, posteriormente, las pruebas en circuito.