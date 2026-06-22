Con el mercado en su mejor momento histórico, lanzan tres motos para ampliar la oferta local

La industria de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos en años. El fuerte ritmo de patentamientos registrado en lo que va de 2026 viene acompañado por una ola de lanzamientos, en un mercado que acumula un crecimiento del 43% respecto del mismo período del año pasado.

Dentro de ese contexto, uno de los segmentos con mayor potencial de expansión es el de los scooters, según coinciden distintos referentes del sector.

En esa línea, Zontes, la marca de origen chino, presentó tres nuevos modelos para ese segmento (368G, 368E y 150X) con el objetivo de ampliar su oferta en la Argentina y anticipó que continuará sumando novedades a su portfolio local durante lo que resta del año.

Zontes 368G

Por un lado, aparece la Zontes 368G, que fue concebida para quienes buscan un scooter capaz de salir del asfalto. De hecho, con este modelo realizaron la “Travesía de los Dos Océanos”, un exigente recorrido en el que viajeros y creadores de contenido unieron a mediados de 2025 el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Luego del viaje, afirman haber reportado cero problemas en la moto.

Zontes 368G

Este modelo equipa un motor de 368 cc y adopta una configuración inspirada en las motos adventure, con llantas de rayos tubeless (sin cámara), un despeje al suelo de 180 mm y una altura de asiento de 759 mm.

En cuanto a los neumáticos, cuenta con una rueda delantera de 17 pulgadas y una trasera de 14, una combinación que prioriza la estabilidad y el confort en distintos tipos de uso.

Zontes 368G sol bianchi

Además, incorpora control de tracción, control crucero, sistema keyless, dos modos de conducción y ABS, con la particularidad de que el freno trasero puede desconectarse para facilitar la conducción en superficies de baja adherencia.

Zontes 368G sol bianchi

Completa el conjunto con iluminación full LED, faros auxiliares y un tanque de combustible de 17,5 litros para ampliar la autonomía en viajes y escapadas.

Precio de lanzamiento: $12.495.000

Zontes 368G sol bianchi

Zontes 368E

Por otro lado, también desembarca en el país la nueva Zontes 368E, que se posiciona como una alternativa más bien urbana. Está impulsada por el mismo motor de 368 cc y se destaca por incorporar un nivel de equipamiento poco habitual en el segmento, con control de tracción, control crucero, sistema keyless, sensores de presión de neumáticos y dos modos de conducción.

Zontes 368E

Además, cuenta con frenos a disco con ABS de doble canal, iluminación full LED y un tanque de combustible de 17 litros que favorece una buena autonomía para trayectos largos. En cuanto a los neumáticos, también hay algunos cambios respecto de la versión todoterreno: esta cuenta con uno de 17 pulgadas adelante y otro de 14 pulgadas detrás.

Precio de lanzamiento: $11.495.000

Zontes 150X

Por último, también lanzaron la nueva Zontes 150X, otra moto que fue desarrollada para quienes buscan una herramienta de movilidad ágil para la ciudad.

Zontes 150X

Equipa un motor de 155 cc que entrega 17,7 CV y 15,5 Nm de torque, asociado a un sistema de refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch. En cuanto al conjunto ciclístico, monta llantas de aleación (sin cámara) y neumáticos de 14 pulgadas adelante y 13 pulgadas atrás.

Zontes 150X

Entre sus principales atributos se destacan el control de tracción (un elemento ideal, sobre todo al tratarse de una moto que puede ser utilizada por conductores principiantes), el sistema Start-Stop, el arranque sin llave (keyless), los sensores de presión de neumáticos y el ABS de doble canal. Con apenas 108 kg de peso, promete una conducción más liviana y práctica en el tránsito diario.

Zontes 150X