A la industria automotriz de la Argentina le corre por las venas el ADN de las pickups. De hecho, el país es el cuarto mayor productor de este tipo de vehículos, que dejaron de estar destinados exclusivamente al trabajo para apostar por un uso mixto, tanto urbano como rural.

No es casualidad que la Toyota Hilux haya sido el modelo más vendido del año pasado y se mantenga en lo más alto del ranking, por encima de SUV, hatchbacks y citycars. Lo mismo ocurre con la Ford Ranger, el tercer modelo más vendido del mercado, solo por detrás del Fiat Cronos, y con la Volkswagen Amarok, que se ubica como el sexto modelo más exitoso del mercado.

Si bien es cierto que el éxito también se replica en los modelos de una tonelada, es decir, las pickups medianas, en los últimos meses tomó fuerza una ola de lanzamientos y anuncios de cara al próximo año vinculados al segmento de las pickups compactas, con la participación de automotrices de suma relevancia en el mercado local, como Renault, Toyota y Volkswagen. En la actualidad, algunos de sus principales referentes son la Ford Maverick, la Fiat Toro y la Chevrolet Montana (con algunas diferencias en dimensiones), pero los anuncios que llegaron desde Córdoba y Brasil prometen un competitivo 2027 con una oferta mucho más amplia.

Lo que ya llegó y lo que está por venir

Renault Niagara

Dentro de esta ráfaga de anuncios, en primer lugar merece ser mencionada la Renault Niagara, la nueva pickup de la marca francesa que se fabrica en Córdoba.

Su llegada marcó un hito para la industria automotriz local, convirtiéndose en la primera de su segmento en fabricarse en el país tras un desembolso de 350 millones de euros en la planta de Santa Isabel.

Renault Niagara

La automotriz francesa confirmó que habrá una futura versión híbrida, aunque por el momento la gama se compone de tres versiones con tracción 4x2 y una cuarta, con tracción 4x4, que llegará durante el verano.

Todas comparten un motor naftero 1.3 TCe turbo de inyección directa, que entrega 156 CV de potencia y 270 Nm de torque. Las opciones se diferencian por el nivel de equipamiento y la transmisión, que puede ser manual o automática.

Renault Niagara

En cuanto a los precios, la Renault Niagara se comercializa desde los $45.700.000 para la versión Evolution+ MT. Por encima se ubican la Evolution+ AT, a $48.110.000, y la Iconic+, a $52.730.000. La variante Outsider 4x4, que llegará en verano, tendrá un precio de $59.990.000.

Volkswagen Tukan

En paralelo, Volkswagen también prepara su desembarco en el segmento de las pickups compactas con la nueva Tukan, un modelo desarrollado para Sudamérica que llegará a los concesionarios argentinos en 2027. Se ubicará en la oferta regional de la marca por encima de la Saveiro y por debajo de la nueva Amarok, con versiones de cabina simple y doble.

Volkswagen Tukan

Uno de los aspectos más relevantes es que será la primera pickup de Volkswagen desarrollada sobre la plataforma modular MQB, la misma arquitectura que utilizan modelos como el Polo, el Virtus, el T-Cross y el Nivus.

Para adaptarla a las exigencias de una camioneta, la automotriz tomó como punto de partida la base técnica del T-Cross, por ejemplo, aunque incorporó modificaciones específicas y una mayor distancia entre ejes para sumar la caja de carga. Además, todas las versiones tendrán suspensión trasera con paquete de elásticos.

Volkswagen Tukan

En cuanto al diseño, la Tukan tendrá ópticas delanteras elevadas, iluminación LED desde la versión de entrada, protecciones plásticas en los laterales y una parrilla con diseño de panal de abeja.

En la variante de doble cabina, una moldura negra conectará visualmente las luces traseras, un recurso que no estará presente en la configuración de cabina simple. La camioneta será fabricada en Brasil, en la planta de São José dos Pinhais, y contará con un 76% de componentes de origen regional. Por el momento, Volkswagen no informó las motorizaciones, dimensiones ni la capacidad de carga.

Toyota Corolla Deck

Toyota es otra de las automotrices que decidió apostar por este segmento con la Corolla Deck, una nueva pickup compacta con motorización híbrida desarrollada exclusivamente para América Latina.

La compañía confirmó, algunos días atrás, que se fabricará en Brasil, en la nueva planta de Sorocaba, en el estado de San Pablo, donde la producción comenzará durante el primer semestre de 2027. Incluso, su llegada marcará el debut de la marca japonesa en este segmento.

Toyota Corolla Deck @mariovillaescusaphoto

El modelo tendrá una estructura monocasco y, si bien todavía no se difundieron sus detalles técnicos, se prevé que use la plataforma TNGA-C y comparta algunos componentes con el SUV Corolla Cross. Para adaptarla a su nueva función, contará con una distancia entre ejes extendida y una caja de carga convencional, con portón de apertura hacia abajo. También incorporará una suspensión trasera independiente multilink.

Toyota Corolla Deck @mariovillaescusaphoto

En cuanto a la mecánica, uno de los datos confirmados es que tendrá motorización híbrida, aunque la automotriz todavía no precisó la configuración del sistema ni sus cifras de potencia y consumo.

De esta manera, al ya competitivo segmento se suman tres marcas con fuertes apuestas para el universo de las compactas. El desempeño en tierras brasileñas y cómo se reparta el marketshare argentino serán determinantes para cada proyecto. El mercado, así, muestra una nueva evolución en una región cada vez más especializada.