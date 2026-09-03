“No es un fenómeno estático”: un informe detectó un cambio preocupante en el robo de autos en los últimos meses

El robo de vehículos continúa siendo una de las principales preocupaciones entre los conductores, sobre todo porque las cifras informadas por el Ministerio de Justicia no muestran una caída y los niveles de recupero son bajos en relación con la cantidad de vehículos sustraídos. Por ejemplo, en julio de este año se realizaron 2486 denuncias por robo, hurto o retención indebida, mientras que las comunicaciones de recupero fueron solo 136, según datos oficiales del Ministerio de Justicia.

En esa línea, Ituran Argentina, una empresa especializada justamente en la localización y el recupero de vehículos, publicó su Indicador de Robo Vehicular (IRV), elaborado con datos correspondientes a julio y relevados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El informe registró que el robo de vehículos en la vía pública aumentó 21 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

Ahora bien, los datos más significativos se observan en la evolución de las modalidades delictivas: los hurtos se trasladaron casi por completo a la vía pública, pasando del 73,91% en junio al 95,65% en julio, una suba de 21,74 puntos porcentuales.

La misma tendencia se profundizó en los robos a mano armada: en julio, más del 97% ocurrió en la vía pública, frente al 82,93% registrado en junio.

Los delincuentes perfeccionan y diversifican constantemente sus formas de operar Gina Buliga - Shutterstock

De todas formas, la distribución de las modalidades se mantuvo prácticamente estable: en julio, los robos a mano armada representaron el 63,49% de los casos, seis de cada 10, y los hurtos, el 36,51%.

“Que tanto los hurtos como los robos a mano armada se concentren cada vez más en la vía pública muestra que el riesgo responde a múltiples modalidades. Los delincuentes perfeccionan y diversifican constantemente sus formas de operar. Por eso, la prevención siempre debe pensarse de manera integral, tanto cuando el vehículo queda estacionado en la calle como durante los momentos de circulación”, aseguró Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

Días, horarios y zonas con más robos

En cuanto a los horarios más habituales, la franja de 18 a 24 horas encabezó el listado nuevamente con el 39,06% de los delitos, seguida por la de 06 a 12 horas con un 26,56% y la de 12 a 18 horas con un 23,44%. Por último, se ubicó la madrugada (00 a 06 horas) con el 10,94%. De esta manera, la tardenoche continúa siendo el momento de mayor riesgo.

Entre los días de la semana, el miércoles y el jueves se posicionaron como los días con mayor cantidad de robos, concentrando ambos el 18,75% de los hechos. Les siguió el martes, con un 17,19%, y el lunes, con un 15,63%. Por su parte, el viernes representó el 14,06% de los casos. En el otro extremo, sábado y domingo fueron los días con menor actividad delictiva, con un 7,81% cada uno.

En relación con las zonas geográficas, el oeste del Gran Buenos Aires concentró más de la mitad de los casos, con un 53,13%. Le siguieron la zona sur, con un 28,13%, y, en menor medida, Capital Federal, con un 10,94%, y zona norte, con un 6,25%.

Zona oeste concentró más de la mitad de los casos Shutterstock - Shutterstock

En cuanto a la cantidad de delincuentes involucrados, los hechos cometidos por dos personas continuaron siendo los más frecuentes (35,14%). Sin embargo, se destacó el crecimiento de los ataques perpetrados por grupos de seis delincuentes, que pasaron de representar apenas el 2,78% en junio al 13,51% en julio, casi quintuplicando su participación en un mes.

En esta línea, Franco Taraborrelli, gerente General de Ituran Argentina, concluyó: “El robo vehicular no es un fenómeno estático. Mes a mes vemos cambios en dónde ocurren los hechos, qué vehículos son más afectados y cómo se conforman los grupos que los llevan adelante. Identificar esas variaciones nos permite dejar de mirar el delito como una foto aislada y entender su evolución”