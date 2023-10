escuchar

Una de las situaciones de mayor nerviosismo al volante puede devenir de una pinchadura. Si mientras se está arriba del auto andando y se siente que un neumático tiene problemas, hay que tener en cuenta una serie de tips para evitar riesgos. Manejar en llanta o con la goma sin aire puede poner en riesgo la vida de quien maneja y de sus acompañantes.

“Si se nos pincha el neumático en ruta o autopista mientras estamos manejando es muy importante tener en cuenta algunos aspectos para garantizar la seguridad de todos los que van en el vehículo”, adelantó Jorge Kowalski, gerente regional de Servicio y Capacitaciones en Neumen Performance Center, en diálogo con este medio. “Lo más importante, ante todo, es mantener la calma. No asustarse es fundamental para tomar las mejores decisiones en esta situación crítica”, aconsejó.

La primer decisión que hay que tomar es disminuir la velocidad y estacionar en un lugar seguro. Solo así se podrá constatar el daño y entender cómo proceder. Una vez que se haya logrado alejarse del tránsito y encontrar un lugar donde mirar con detenimiento, es momento de chequear el neumático. Vale destacar que si se detiene a un costado del camino, hay que portar -y usar- “el chaleco y posicionar el triángulo de seguridad a la distancia adecuada”, elementos obligatorios que deben estar en todo vehículo.

Mantener los neumáticos con la presión adecuada es, además, una buena manera de evitar que estos imponderables sucedan

Lamentablemente, ante una pinchadura no se puede seguir usando ese neumático, por lo que debe ser reemplazado en el momento. Si el cambio lo puede hacer alguien que viaja en ese auto, el problema se resuelve en unos pocos minutos. En cambio, si no se cuenta con los elementos apropiados (criquet, llave rueda y neumático de repuesto), es momento de llamar a la grúa y pedir asistencia.

Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes es si se puede manejar con una rueda pinchada y la respuesta es clara y sencilla. “No. Afecta sobremanera la seguridad de los ocupantes del vehículo y terceros, comprometiendo la dirección y estabilidad. En cas de que el neumático reviente, al ser una situación extremadamente delicada, más que nunca el conductor deberá mantener la calma e intentar maniobrar el vehículo de la mejor manera posible”, explicó Kowalski.

“Salir airoso o no de esa situación dependerá mucho de la experiencia del conductor. Bajo ningún concepto se debe conducir en llanta ya que quien maneje no tendrá el debido control de la unidad”, amplió. No obstante, no todos los escenarios son igual de peligrosos dado que varía según el daño en el neumático en cuestión.

En el peor de los casos, la grúa debe llevarse el vehículo para el service correspondiente

“En una pinchadura leve, el neumático se desinfla lentamente; en una mayor, pierde presión rápidamente. En todos los casos hay que intentar mantener la dirigibilidad del vehículo, disminuir la velocidad lentamente y estacionarse en un lugar seguro”, amplió el experto.

Cómo identificar si un neumático se está por pinchar

Si bien es difícil predecir una pinchadura, hay algunos factores que pueden ser tenidos en cuenta y que dan alguna noción de que la rueda está comprometida. Es decir, no es posible predecir el futuro pero sí saber si ya hay algún problema al que prestarle especial atención.

Una pérdida constante de aire puede deberse a un neumático pinchado aunque también debemos evaluar el estado de la llanta y de la válvula de carga de aire.

puede deberse a un neumático pinchado aunque también debemos evaluar el estado de la llanta y de la válvula de carga de aire. Si el vehículo tiende a irse hacia un lado o hacia el otro realizando lo que se denomina “deriva” puede deberse a un neumático con baja presión de inflado que posiblemente esté pinchado.

realizando lo que se denomina “deriva” puede deberse a un neumático con baja presión de inflado que posiblemente esté pinchado. Si se perciben vibraciones anormales que pueden repercutir en el volante de dirección o en la carrocería (dependiendo que posición del neumático sea) puede deberse a un neumático con baja presión de inflado que probablemente esté pinchado.

(dependiendo que posición del neumático sea) puede deberse a un neumático con baja presión de inflado que probablemente esté pinchado. Muchas veces los objetos punzantes que perforan el neumático al tomar contacto con el pavimento generan un ruido que se incrementa al tomar mayor velocidad y disminuyen al reducirla. Es importante estar atento a este comportamiento para anticiparse a la pérdida de presión total del neumático que de seguir haciéndolo rodar en esas condiciones podría dañarlo completamente.

que se incrementa al tomar mayor velocidad y disminuyen al reducirla. Es importante estar atento a este comportamiento para anticiparse a la pérdida de presión total del neumático que de seguir Los vehículos que cuentan con sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) nos avisan cuando el sistema detecta una pérdida de presión en los neumáticos del vehículo a través del panel de instrumentos o de la pantalla central de información al conductor. En estos casos es importante mantener el correcto funcionamiento del sistema dándole servicio en caso de requerirlo.

