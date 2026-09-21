Por qué algunas marcas volvieron a fabricar repuestos de modelos que desaparecieron hace décadas

Uno de los grandes desafíos al momento de restaurar un auto clásico es conseguir los repuestos. Cuando se agota el stock original, la alternativa suele ser buscar una pieza usada, recurrir a fabricantes independientes o intentar reparar la existente. Sin embargo, algunas automotrices decidieron recorrer el camino inverso y volver a fabricar componentes de vehículos que dejaron sus líneas de producción hace décadas.

Toyota Supra 1986 3.0 GT TURBO

Uno de los casos más desarrollados es el de Toyota. A través de su programa GR Heritage Parts, iniciado en 2020, la compañía reproduce piezas discontinuadas y vuelve a comercializarlas como repuestos originales. El catálogo supera los 300 componentes y comprende ocho familias de modelos, entre ellos los Toyota 2000GT, Supra A70 y A80, Corolla Levin y Sprinter Trueno AE86 y las series 40, 60, 70 y 80 del Land Cruiser.

La particularidad es que no siempre se trata de pequeñas molduras, emblemas o piezas decorativas. Por ejemplo, a comienzos de mes la compañía japonesa abrió pedidos de nuevos componentes del motor 4A-GE utilizado por el célebre AE86, incluidos la tapa de cilindros y el block. Para volver a producirlos se mantuvo el diseño básico original, pero se utilizaron técnicas actuales de simulación, fabricación y nuevos materiales.

El motor 4A-GE utilizado por el célebre AE86

Eso permite entender cómo funciona esta nueva generación de repuestos. Una pieza reproducida no necesariamente es una copia idéntica de la fabricada 30 años atrás, pero si mantiene función, calidad y garantía de un repuesto original.

Otro ejemplo es Nissan, que trabaja con una estrategia similar a través de NISMO Heritage. El programa se concentra especialmente en las generaciones R32, R33 y R34 del Skyline GT-R.

Nissan trabaja con una estrategia similar a través de NISMO Heritage

Durante este año sumó nuevos inyectores, juntas de turbo, sensores, componentes de suspensión y hasta el eje de transmisión delantero del R32. En varios casos, Nissan especifica que los repuestos que habían dejado de producirse volvieron a fabricarse con el mismo proveedor utilizado originalmente.

Determinadas piezas pueden regresar gracias a métodos de producción que directamente no existían cuando el auto era nuevo. Nissan, por ejemplo, recurrió a impresión 3D para reproducir clips del sistema de combustible, utilizando materiales que cumplen los estándares de calidad requeridos para la pieza original.

Determinadas piezas pueden regresar gracias a métodos de producción que directamente no existían cuando el auto era nuevo

En Europa, Porsche lleva el concepto a otra escala. Porsche Classic dispone actualmente de información y provisión para más de 80.000 piezas originales destinadas a modelos clásicos, desde vehículos históricos hasta generaciones relativamente recientes.

Porsche Classic dispone actualmente de información y provisión para más de 80.000 piezas

El desafío detrás de estos programas es que un vehículo moderno se fabrica en cientos de miles de unidades y permite amortizar rápidamente moldes, matrices y proveedores. En cambio, una pieza para un clásico suele tener una demanda muy reducida.

Las empresas reconocen justamente que sus respectivos programas las obligan a trabajar junto a proveedores, adoptar tecnologías modernas y encontrar una forma de fabricar componentes en volúmenes pequeños de manera sostenible.

Reproducir piezas para modelos con décadas de antigüedad responde a una lógica de servicio y vínculo con el cliente

Reproducir piezas para modelos con décadas de antigüedad, en cantidades reducidas y muchas veces recurriendo a procesos específicos, responde a una lógica de servicio y vínculo con el cliente. También forma parte de la identidad que esas marcas intentan construir alrededor de su historia.

Mantener disponibles componentes para vehículos que ya no fabrican permite extender la relación con sus propietarios, preservar modelos que forman parte de su patrimonio y transmitir la idea de que la experiencia con la marca no necesariamente termina cuando un auto deja de salir de la línea de producción.