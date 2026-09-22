Por qué la música que escuchas al manejar afecta tu velocidad y tu atención, según la ciencia

La música es una de las compañeras ideales dentro del auto. Ayuda a sobrellevar un embotellamiento, vuelve más ameno un viaje largo y reduce la monotonía de la ruta volviendo la actividad en algo más placentero. A pesar de esto, el ritmo, el volumen y el grado de atención que demanda una canción pueden modificar la manera de manejar.

La ciencia no sostiene que escuchar música sea necesariamente peligroso. Su efecto depende de la combinación entre el conductor, las características de la canción y la dificultad del camino. Los resultados son variados, ya que puede contribuir a mantener la alerta pero también elevar la carga mental, alterar la percepción de la velocidad o reducir la capacidad para advertir un riesgo.

Uno de los trabajos más citados fue realizado por Warren Brodsky con 20 participantes en un simulador. El investigador dividió las canciones entre ritmos lentos —de 40 a 70 pulsaciones por minuto—, intermedios —de 85 a 110— y rápidos —por encima de 120—. La velocidad de los vehículos aumentó a medida que se aceleraba la música, como así también crecieron las infracciones virtuales y los errores al calcular a qué velocidad circulaban. Con los ritmos más rápidos, los participantes tendieron a sentir que avanzaban más despacio de lo que realmente lo hacían, según el estudio publicado en el artículo Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (2001).

Más estímulo no siempre significa mayor atención

La música actúa de dos maneras. Por un lado, eleva el nivel de activación y puede combatir el aburrimiento o la somnolencia. Por otro, constituye un estímulo adicional que el cerebro debe procesar mientras observa el tránsito, calcula distancias y anticipa las maniobras de otros vehículos.

Esta segunda consecuencia resulta especialmente importante entre quienes tienen poca experiencia. En 2021, 37 conductores principiantes realizaron pruebas de percepción de peligros con música rápida, intermedia, lenta y sin música. Con los ritmos rápidos aumentaron la carga mental, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, mientras que empeoró su capacidad para detectar riesgos. Con música lenta obtuvieron mejores resultados, de acuerdo con la investigación “The influence of music tempo on mental load and hazard perception of novice drivers” (2021) publicada en el Accident Analysis & Prevention.

Los ritmos rápidos aumentan la carga mental, la frecuencia cardíaca y la respiratoria New Africa - Shutterstock

Otro experimento, realizado por investigadores de la Universidad de Groningen con 69 participantes, comprobó que escuchar música fuerte incrementaba el esfuerzo mental tanto en situaciones monótonas como complejas. Sin embargo, el desempeño general no empeoró: los conductores compensaban la distracción dedicándole más recursos cognitivos al manejo.

Cuándo la música puede ayudar

En recorridos largos y repetitivos, el silencio tampoco garantiza una conducción más segura. Una prueba en ruta con 16 personas comparó una misma composición reproducida a 42, 92 y 122 pulsaciones por minuto durante viajes de 140 minutos.

La versión intermedia, de alrededor de 92 pulsaciones, consiguió el mejor equilibrio entre atención y fatiga. La lenta mejoró inicialmente la concentración, pero después favoreció el cansancio. La rápida redujo la somnolencia, aunque deterioró la atención durante la parte final del recorrido, según el estudio publicado en i-Perception (2019).