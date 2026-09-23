Por qué los faros del auto se ponen amarillos y el truco para dejarlos como nuevos

Además de iluminar el camino, los faros de un auto cumplen un papel fundamental en la seguridad de los conductores y peatones, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, como lluvias o tormentas eléctricas.

Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a distintos factores externos, pueden adquirir una tonalidad amarillenta y volverse opacos, lo que afecta tanto su apariencia como su funcionamiento.

No existe un único motivo por el que los faros cambian de apariencia. El deterioro suele producirse por una combinación de factores:

Exposición al sol: los rayos UV desgastan el policarbonato de la superficie y pueden generar el característico tono amarillento.

los rayos UV desgastan el policarbonato de la superficie y pueden generar el característico tono amarillento. Condiciones meteorológicas: el policarbonato es sensible a los cambios de temperatura, por lo que la exposición al calor o al frío extremos puede acelerar su deterioro.

el policarbonato es sensible a los cambios de temperatura, por lo que la exposición al calor o al frío extremos puede acelerar su deterioro. Suciedad y falta de mantenimiento: el polvo y la suciedad acumulados pueden afectar la superficie e incluso provocar pequeñas rayaduras.

el polvo y la suciedad acumulados pueden afectar la superficie e incluso provocar pequeñas rayaduras. Desgaste natural: como ocurre con otros materiales plásticos, con el paso del tiempo el policarbonato puede perder transparencia.

como ocurre con otros materiales plásticos, con el paso del tiempo el policarbonato puede perder transparencia. Limpieza con productos inadecuados: determinados jabones y detergentes pueden dañar la capa protectora exterior del policarbonato.

Los faros amarillentos no representan solamente un problema estético. El desgaste de su superficie puede reducir la capacidad de iluminación y, en determinadas condiciones, afectar la visibilidad durante la conducción.

Unos faros en buen estado brindan mayor seguridad

Cómo limpiar los faros del auto

Una vez identificadas las causas del deterioro, existen distintos métodos caseros que pueden ayudar a recuperar parte de la transparencia de los faros.

Según una recomendación de Autotropical Toyota (México), uno de los procedimientos consiste en utilizar agua oxigenada y detergente:

Lavar los faros con agua corriente para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Colocar tres gotas de detergente para lavar platos en un recipiente con agua.

Humedecer un paño de microfibra con agua oxigenada y agregarle una pequeña cantidad de detergente.

Frotar la superficie de los faros durante dos o tres minutos.

Dejar el paño sobre el faro durante unos cinco minutos.

Retirar el paño y enjuagar la superficie con agua templada para eliminar los restos.

Existen distintos métodos caseros que pueden ayudar a limpiar los faros Freepik

Otra alternativa casera consiste en utilizar pasta de dientes: