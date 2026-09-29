Por qué no hay que ponerle agua al “sapito” y cómo afecta al limpiaparabrisas, según expertos

Llenar el depósito del limpiaparabrisas con agua puede parecer una solución rápida cuando se termina el líquido especial. Por el contrario, esta práctica podría ocasionar problemas en el sistema y afectar su funcionamiento.

Aunque puede parecer inofensivo, el manual de usuario diversas marcas advierte que utilizar agua u otro tipo de soluciones caseras, incluso mezcladas con productos como el vinagre, puede dañar la bomba del limpiaparabrisas.

Asimismo, recomiendan evitar el uso de agua de la llave porque puede promover la acumulación de cal y sarro debido a los minerales que contiene naturalmente.

Pero el problema no termina ahí. Si los conductos se tapan, las boquillas podrían dejar de expulsar el líquido correctamente, afectando la visibilidad del conductor. A su vez, esa obstrucción puede hacer que la bomba trabaje a marchas forzadas y, en casos extremos, corra el riesgo de quemarse.

Por lo anterior, la recomendación de los expertos es utilizar siempre líquido especial para el depósito del limpiaparabrisas. Según Toyota (México), para una limpieza adecuada existen distintas formulaciones:

Verano: contiene una mayor concentración de agentes limpiadores para eliminar la suciedad, el polen y los insectos.

contiene una mayor concentración de agentes limpiadores para eliminar la suciedad, el polen y los insectos. Invierno: se elabora con agentes especiales que evitan la congelación a bajas temperaturas o ayudan a derretir el hielo del parabrisas.

Existe un líquido específico para limpiar el parabrisas delantero

A diferencia del aceite, que debe reemplazarse con cierta frecuencia para asegurar el rendimiento y la longevidad del motor, este líquido no necesita cambiarse, sino únicamente reponerse cuando el nivel baja. Por fortuna, el proceso resulta sencillo, ya que no requiere herramientas y puede realizarse con un embudo.

¿Qué otros líquidos revisar en el auto?

Además del líquido para limpiaparabrisas, hay otros fluidos que se aconseja revisar de manera periódica: