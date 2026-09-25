Mitos y verdades de las cajas automáticas: esto es lo que nunca hay que hacer al manejar

Las cajas automáticas simplificaron buena parte de las tareas que antes debía hacer el conductor, pero también dieron origen a una larga lista de dudas y recomendaciones sobre cómo utilizarlas. Algunas tienen un fundamento mecánico, pero otras simplemente quedaron asociadas a transmisiones antiguas o directamente no aportan ningún beneficio.

La primera aclaración a tener en cuenta es que no todas las cajas automáticas son iguales. Existen transmisiones convencionales con convertidor de par, continuamente variables —CVT— y de doble embrague, entre otras variantes. Aunque comparten varias reglas de uso, su funcionamiento interno y algunos cuidados son diferentes.

Por eso, ante una indicación específica de mantenimiento, remolque o funcionamiento, siempre prevalece el manual de cada vehículo. Sin embargo, hay una serie de hábitos cotidianos que pueden analizarse de manera general.

¿Hay que poner P antes del freno de mano?

Es una de las prácticas que tiene una explicación mecánica concreta, especialmente cuando se estaciona en una pendiente. La posición P —Park— bloquea la transmisión mediante un mecanismo específico que impide que las ruedas continúen girando. Si el conductor detiene el auto, coloca directamente P y después suelta el pedal de freno antes de accionar el freno de estacionamiento, el vehículo puede desplazarse unos centímetros hasta que todo su peso quede sostenido por ese bloqueo.

Esto genera que mientras el auto está estacionado queda sometido a carga el mecanismo de bloqueo de P. Para evitarlo se puede utilizar una secuencia sencilla: detener completamente el vehículo con el pedal de freno, seleccionar N, accionar el freno de estacionamiento y dejar que sea este el que sostenga el peso del auto. Después se vuelve a pisar el freno y se coloca P. De esa manera, cuando se libera finalmente el pedal, el vehículo ya está sostenido por sus frenos y no por la transmisión.

La posición P —Park— bloquea la transmisión mediante un mecanismo específico que impide que las ruedas continúen girando

La N no es imprescindible en todos los modelos para conseguir este resultado. También puede mantenerse presionado el freno, accionar primero el freno de estacionamiento y recién después colocar P. De hecho, algunos vehículos con freno eléctrico automatizan parte de este procedimiento. Lo importante es que el peso del auto quede sostenido por el freno de estacionamiento y no únicamente por el bloqueo de la caja.

¿Hay que poner N en cada semáforo?

En una detención breve no hace falta mover constantemente la selectora entre D y N. Las transmisiones modernas están preparadas para permanecer en D mientras el conductor mantiene accionado el freno. Los propios sistemas de Auto Hold funcionan bajo esa lógica, ya que mantienen el vehículo detenido con los frenos mientras la transmisión continúa engranada y los liberan cuando vuelve a acelerarse.

Por lo tanto, pasar a N en cada semáforo no representa un cuidado necesario para la transmisión. En una detención muy prolongada puede utilizarse N o P según las indicaciones del fabricante y las condiciones de circulación, pero es una situación distinta.

No hace falta pasar a N en cada semáforo G_stocker - Shutterstock

¿Bajar una pendiente en N ahorra combustible?

Circular en punto muerto durante una bajada elimina la capacidad de utilizar la retención del motor para controlar la velocidad. Como consecuencia, una mayor parte del trabajo queda a cargo de los frenos. En una pendiente prolongada corresponde mantener una marcha engranada y, cuando sea necesario, seleccionar una relación que permita aprovechar el freno motor.

Además, en los vehículos modernos la idea de que colocar N permite ahorrar combustible quedó desactualizada. La gestión electrónica puede reducir o cortar la inyección cuando el auto desacelera con una marcha engranada, por lo que pasar a punto muerto no supone necesariamente un ahorro.

Cada fabricante le imprimió su propio estilo a la transmisión automática

Hay otro hábito en las transmisiones de doble embrague de mantener el vehículo quieto en una pendiente mediante pequeños movimientos del acelerador. Estas cajas utilizan embragues para transmitir la fuerza del motor. Si se mantiene el auto detenido o avanzando muy lentamente únicamente mediante el acelerador, los embragues pueden permanecer parcialmente acoplados y generar temperatura y desgaste.

La forma correcta es utilizar el pedal de freno, el freno de estacionamiento o, si está equipado, el sistema Auto Hold. El mismo criterio se aplica en un embotellamiento sobre una pendiente, ya que avanzar constantemente unos pocos centímetros exigiendo el embrague puede exigir más a este tipo de transmisión que esperar detenido y avanzar cuando realmente existe espacio.

¿Las cajas automáticas necesitan mantenimiento?

No existe un kilometraje universal para cambiar el fluido de todas las cajas automáticas, pero son sistemas que necesitan atención. Los fabricantes establecen planes diferentes de acuerdo con la transmisión y las condiciones de uso. Algunos contemplan inspecciones o reemplazos periódicos; otros no establecen un cambio programado en condiciones normales y sí lo hacen cuando el vehículo trabaja bajo condiciones severas.

También es importante utilizar el fluido exactamente especificado para esa caja. Una transmisión convencional, una CVT y una de doble embrague pueden utilizar productos con características diferentes y no deben tratarse como si fueran equivalentes. Por eso, antes que aplicar una regla general de determinada cantidad de kilómetros, corresponde consultar el plan de mantenimiento del vehículo.

Los fabricantes establecen planes diferentes de mantenimiento de acuerdo con la transmisión y las condiciones de uso

¿Cualquier automático puede remolcarse en N?

Poner la transmisión en punto muerto no significa automáticamente que el vehículo pueda ser arrastrado con las ruedas apoyadas sobre el piso. Según el diseño de la transmisión, el sistema de lubricación y el tipo de tracción, algunos vehículos admiten un remolque de emergencia durante una distancia y una velocidad limitadas. Otros deben trasladarse sobre una plataforma para evitar daños.

Por eso, ante una avería, no alcanza con seleccionar N y empezar a remolcar. Hay que verificar el procedimiento previsto específicamente por el fabricante.

Poner la transmisión en punto muerto no significa automáticamente que el vehículo pueda ser arrastrado con las ruedas apoyadas sobre el piso Shutterstock

Lo que nunca hay que hacer

Antes de cambiar el sentido de marcha, el vehículo tiene que estar completamente detenido. Si todavía avanza hacia adelante no se debe seleccionar R; si retrocede, tampoco corresponde colocar D hasta detenerlo.

Lo mismo ocurre con P. Los manuales de los fabricantes indican expresamente detener el vehículo antes de seleccionarla porque esa posición bloquea la transmisión. En muchos vehículos modernos la electrónica directamente impide algunas de estas maniobras cuando detecta una velocidad incompatible.