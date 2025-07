Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en julio 2025

Luego de haber mantenido sin modificaciones su lista de precios durante abril y mayo, Ford aplicó en junio un aumento general del 2% en toda su gama de vehículos. En julio, la automotriz del óvalo volvió a retocar los valores de sus modelos, aunque esta vez con subas más moderadas: el incremento promedio fue del 1,2%, con importantes variaciones entre versiones puntuales.

En este contexto, los cinco modelos que más subieron entre junio y julio fueron el Territory Titanium (3,2%), la Ranger XLS V6 3.0L (2,9%), el Bronco Sport Big Bend (2%), el Bronco Sport Badlands (2%) y la Ranger Raptor V6 (1,8%). En el caso del Territory, vale aclarar que el precio está vinculado al reciente restyling del modelo, que comenzó a comercializarse en esta nueva etapa durante las últimas semanas.

Del otro lado, cinco versiones mostraron los menores ajustes de toda la gama e incluso algunas bajaron de precio. La más destacada fue la Ranger XL 4x2, que se redujo un 2,2%, seguida por la Ranger LTD+ V6 AWD AT (–1,3%), la Ranger LTD Biturbo 4x4 AT (–0,2%), la Territory SEL (–0,1%) y la Ranger XLS 4x2 MT, que subió apenas un 0,8%.

Precios de Ford para junio 2025

FORD RANGER

XL 4x2: $42.422.760

XL 4x4: $49.222.700

XLS 4x2 MT: $49.193.300

XLS V6 3.0L: $58.293.610

Black 4x4 MT: $57.862.500

XLT Biturbo 4x2 AT: $57.261.700

XLT Biturbo 4x4 AT: $62.027.400

LTD Biturbo 4x4 AT: $67.805.690

LTD+ V6 AWD AT: $73.140.520

La versión más económica de la Ford Ranger figura a $42.422.760 (XL 4x2) tras su baja

TERRITORY

SEL: $41.700.000

Titanium: $48.600.000

El nuevo Ford Territory

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $52.957.900

Badlands 2.0L 4WD AT: $58.958.000

La versión Big Bend del Ford Bronco Sport figura a $52.957.900

MAVERICK

Maverick XLT : $47.603.700

Maverick Tremor : $56.306.600

Maverick Lariat: $58.400.600

La Maverick Tremor cotiza a $56.306.600 en junio

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $70.004.800

El Ford Kuga híbrido tiene un precio de $70.004.800

BRONCO

Badlands: $123.256.000

Ford Bronco Badlands figura a $123.256.000 en la página oficial de la compañía

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $103.794.500

La Ranger Raptor tiene un monto de $103.794.500

F-150

Lariat híbrida: $116.768.800

Tremor: $116.768.800

Raptor: $142.717.400

La F-150 Tremor figura a $116.768.800 para este mes

EVEREST

Titanium: $80.598.000