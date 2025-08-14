Presentan una nueva pickup que se producirá en la Argentina y llegará al mercado este año

La Argentina reafirma su postura como uno de los principales productores mundiales de pickups y hub de camionetas para la región. A las ya conocidas chatas que se producen en nuestro país se sumará pronto una nueva camioneta mediana de RAM, marca del Grupo Stellantis, que se fabricará en Córdoba.

Se trata de la Dakota, que llegará para competir en el mismo segmento que las Ford Ranger, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, entre otras. Estará disponible en la Argentina para fin de año y llegará a Brasil y a otros mercados de la región en 2026.

Se presentó en un evento en San Pablo, Brasil

“La nueva RAM Dakota será el segundo modelo producido en el hub de pickups de Stellantis en Córdoba. La flexibilidad y capacidad de esta planta —que recientemente recibió una inversión de US$385 millones— es clave para cumplir con las expectativas del cliente sudamericano y responder al gran volumen de este segmento”, explicó Emanuele Cappellano, COO de Stellantis Sudamérica.

Por su parte, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Aregntina, agregó: “Con el lanzamiento de este nuevo modelo RAM, reafirmamos la visión de consolidar al Polo Industrial Córdoba como un centro estratégico para la producción de pickups en la región. Esta planta, reconocida por su calidad y capacidad, suma ahora la fuerza y el legado de RAM, una marca icónica en el mundo de las camionetas. Es un orgullo que, gracias al talento y compromiso de nuestro equipo en Ferreyra, podamos producir en la Argentina un vehículo que combina robustez, tecnología y el ADN 100% RAM para conquistar nuevos mercados”.

La primera pickup de este proyecto ya se lanzó y es la Fiat Titano, la Dakota es la segunda

En lo que refiere al detalle y equipamiento, la marca aún no dio muchas precisiones; sin embargo, lo que se sabe de manera oficial es que destaca el Nightfall Concept y su identidad RAM, con una parrilla frontal que incorpora el nombre de la marca y que cuenta también con una firma lumínica LED que recorre toda su parte superior.

A su vez, incorpora luces ámbar en la toma de aire que hace un guiño a las pickups icónicas de la marca. El paragolpes delantero suma ganchos de remolque, un winche eléctrico y protector inferior.

Completan el equipamiento y el diseño revelado la presencia de líneas rectas, llantas de aleación de 18″, estribos laterales, passaruedas negros y espejos de la misma tonalidad.

Traerá neumáticos de 33 pulgadas

En la parte trasera, destaca el auxilio externo montado sobre un ramber que incorpora luces LED. Al igual que en la parte delantera, atrás trae ganchos de remolque en su paragolpes y faros traseros LED.

El precio, versiones, motorización y equipamiento con el que saldrá al mercado será revelado en los próximos meses.