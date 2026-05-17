Estos 10 autos 0km se consiguen por menos de 31 millones de pesos

En un mercado automotor que comenzó a mostrar señales de desaceleración en las ventas, pero que al mismo tiempo atraviesa una fuerte transformación en su oferta, los modelos más accesibles del país continúan moviéndose con ajustes moderados de precios y una creciente presencia de marcas chinas.

Durante abril, se registraron 47.564 patentamientos, una caída del 13,6% interanual, aunque con nuevos jugadores ganando participación y una competencia cada vez más intensa entre terminales e importadores.

En ese escenario, la lista de los 10 autos 0km más baratos de mayo muestra aumentos contenidos en la mayoría de los modelos, varios precios congelados y algunos cambios relevantes en los vehículos importados desde China.

Los 10 autos 0km más baratos en mayo 2026

Renault Kwid (naftero): $26.490.000

$26.490.000 JMEV Easy 3: US$18.900 (o $26.743.500)

US$18.900 (o $26.743.500) Fiat Mobi: $27.630.000

$27.630.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: US$20.900 (o $29.573.500)

US$20.900 (o $29.573.500) Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$20.900 (o $29.573.500)

US$20.900 (o $29.573.500) Fiat Argo: $30.230.000

$30.230.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.680.000

$31.680.000 Peugeot 208: $31.460.000

El modelo chino JMEV Easy 3 cotiza a US$18.900

En medio de esta reconfiguración de mercado, las automotrices chinas continúan expandiendo su presencia. En abril, BYD ya se ubicó novena entre las más patentadas del país y lideró ampliamente el segmento de eléctricos. En paralelo, el listado de los modelos más económicos mantiene una fuerte presencia de vehículos compactos del segmento A y B, con opciones tanto nafteras como eléctricas.

Entre abril y mayo, el mayor incremento lo registró el JAC S2, cuyo valor en dólares pasó de US$19.900 a US$20.900, una suba del 5%. En el resto de los modelos, los aumentos fueron mucho más moderados y se ubicaron en torno al 1%.

El JAC S2 registró un incremento del 5% en su precio de mayo

El Renault Kwid, que continúa como el auto más barato del mercado argentino, aumentó un 0,49%, mientras que el Fiat Mobi y el Fiat Argo registraron ajustes cercanos al 1%. Por otro lado, varios modelos mantuvieron su precio respecto al mes anterior, como el Hyundai HB20, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Chevrolet Onix.

A su vez, el nuevo Suzuki Swift Hybrid ingresó al ranking, ocupando el quinto puesto compartido con el modelo de JAC. Equipa una motorización híbrida suave, transformándose en el primero de la automotriz japonesa en el país en equipar esta tecnología.

El contexto actual también muestra un mercado cada vez más diverso. Según datos del sector, la mayor competencia entre marcas, la llegada de nuevos importadores y un escenario macroeconómico más estable están modificando la dinámica comercial del sector.

En ese marco, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) sostienen que, aunque el volumen total del mercado podría mantenerse relativamente estable durante 2026, el consumidor hoy encuentra una oferta más amplia, nuevas tecnologías y mejores condiciones comerciales.