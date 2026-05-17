Este BMW es nuevo, viene de Alemania y cuesta lo mismo que un departamento: US$180.000

El sector automotriz de la Argentina atraviesa este año una fuerte ola de lanzamientos, con modelos que van desde los más accesibles del mercado hasta propuestas ubicadas en lo más alto del segmento premium. En este último grupo acaba de desembarcar el nuevo BMW M4 Competition Coupé M xDrive.

Se trata de la evolución del deportivo mediano de BMW, que incorpora tracción integral M xDrive y llega en esta nueva versión con más potencia, además de retoques estéticos y tecnológicos.

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos Enes Kucevic Photography

Entre las principales novedades del modelo aparece la incorporación de la tracción integral M xDrive mencionada, un sistema que prioriza el envío de torque al eje trasero y que incluso permite desconectar el eje delantero para activar un modo de conducción 100% trasero (2WD).

A eso se suma una mejora en las prestaciones gracias a la actualización del motor S58, un seis cilindros en línea de 3 litros biturbo que ahora entrega 530 CV a 6.250 rpm, es decir, 20 CV más que antes. Con esta configuración, el deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada de 290 km/h gracias al paquete M Driver’s Package.

La central multimedia es de 14,9 pulgadas ENES KUCEVIC

En materia de diseño, el renovado BMW M4 Competition Coupé con M xDrive introduce cambios en la firma lumínica de los faros delanteros LED y en las ópticas traseras, que incorporan tecnología láser. También suma nuevas llantas forjadas M, de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás.

Puertas adentro, las novedades pasan por un volante M con base plana revestido en alcántara y por el sistema BMW Curved Display, que integra un tablero digital de 12,3 pulgadas junto a una pantalla central de 14,9 pulgadas.

Equipa neumáticos de 19 pulgadas adelante y de 20 pulgadas atrás Enes Kucevic Photography

El modelo llega importado desde la planta que BMW posee en Dingolfing, Alemania, y ya se comercializa en la Argentina por US$179.900, con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

BMW M4 Competition Coupé M xDrive, en fotos

BMW M4 Competition Coupé M xDrive Enes Kucevic Photography

BMW M4 Competition Coupé M xDrive Enes Kucevic Photography

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BMW M4 Competition Coupé M xDrive

BMW M4 Competition Coupé M xDrive ENES KUCEVIC