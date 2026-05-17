La automotriz que presta hasta $30 millones a dos años con tasa cero

Las automotrices vienen desplegando este año estrategias comerciales agresivas luego de que el sector registrara en el primer cuatrimestre una leve caída del 5,7% en las ventas.

En ese contexto, y con el objetivo de sostener el ritmo de patentamientos (o incluso superar los niveles de 2025, que había sido un buen año para la actividad), varias marcas decidieron mantener sus precios prácticamente sin cambios y continuar ofreciendo financiación en cuotas, incluso con algunos modelos a tasa 0.

En ese escenario se ubica Fiat, automotriz que mantiene sus precios congelados (con excepciones que aumentaron en torno al 1%, aún por debajo de la inflación mensual).

En paralelo a su política de precios, la marca avanzó con opciones de financiación con distintas líneas de crédito que afectan a toda su gama de vehículos. Allí aparecen planes a 18 meses con montos de hasta $18.000.000 y alternativas a 12 meses con financiación hasta $24.000.000 para todos sus modelos.

Además, Fiat reforzó las condiciones para algunos de sus modelos más importantes. Tanto el Cronos como los SUV Pulse y Fastback, junto con la pick up Toro, cuentan con opciones de financiación de hasta $28.000.000 a 18 meses.

En el caso del Fiat 600 Hybrid, la marca ofrece dos alternativas: una de hasta $20.000.000 a 24 meses y otra de hasta $30.000.000 a 12 meses. Por su parte, la nueva pick up Titano dispone de una línea especial que permite financiar hasta $35.000.000 a 12 meses.

A su vez, Fiat continúa ofreciendo créditos UVA a 36 meses, con posibilidad de financiar hasta $30.000.000, en una estrategia con la que busca sostener el volumen de patentamientos en un mercado cada vez más competitivo en la Argentina.

Los precios de lista de Fiat de mayo 2026

Fiat Mobi Trekking 1.0: $27.630.000

Fiat Mobi

Fiat Argo Drive 1.3 MT: $30.230.000

$30.230.000 Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $32.650.000

Fiat Argo Fiat Argentina

Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $31.120.000

$31.120.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.780.000

$37.780.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $38.000.000

$38.000.000 Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000

Fiat Cronos

Fiat Pulse Drive 1.3 MT5: $37.430.000

$37.430.000 Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $38.160.000

$38.160.000 Fiat Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000

$41.240.000 Fiat Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000

$42.670.000 Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000

$44.750.000 Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000

Fiat Pulse

Fiat Fastback Turbo 270 AT: $46.230.000

$46.230.000 Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $49.700.000

Fiat Fastback

Fiat 600 Hybrid 1.2 eDCT: $49.340.000

Fiat 600 Hybrid

Fiat Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $29.460.000

Fiat Fiorino

Fiat Strada Freedom 1.3 8V CS: $33.050.000

$33.050.000 Fiat Strada Freedom 1.3 8V CD: $37.710.000

$37.710.000 Fiat Strada Volcano 1.3 8V CD CVT: $42.110.000

$42.110.000 Fiat Strada Ranch T200 CD CVT: $45.520.000

$45.520.000 Fiat Strada Ultra T200 CD CVT: $45.650.000

Fiat Strada

Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000

$47.490.000 Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $53.070.000

$53.070.000 Fiat Toro Volcano 2.2 TD AT9 4x4: $57.190.000

Fiat Toro Stellantis

Fiat Titano Endurance MT 4x2: $50.230.000

$50.230.000 Fiat Titano Endurance MT 4x4: $53.160.000

$53.160.000 Fiat Titano Freedom MT 4x4: $58.540.000

$58.540.000 Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4: $64.280.000

$64.280.000 Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000