¿Qué moto de 125 tiene más caballos?

Las motos de 125 centímetros cúbicos (cc) ocupan un lugar clave en el mercado: son livianas, consumen poco y resultan accesibles tanto en precio como en requisitos para conducirlas. Esto generó que su popularidad crezca entre quienes buscan un vehículo práctico para moverse en ciudad sin necesidad de contar con experiencia previa en motos de mayor cilindrada.

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes consideran comprar una 125 cc es cuál es la más potente del segmento. Pera responder esto no sólo depende de la ficha técnica, sino que también entran en juego factores como el diseño, tipo de motor y el enfoque del modelo.

Si bien estas motos no están pensadas para altas velocidades sostenidas en rutas o autopistas, muchas de ellas sorprenden por su capacidad de aceleración y agilidad urbana.

En líneas generales, una 125 cc entrega entre 9 y 15 caballos de fuerza (CV), suficientes para transitar con soltura por el tránsito urbano e incluso afrontar trayectos en vías rápidas. Sin embargo, hay diferencias marcadas: los modelos de corte deportivo suelen alcanzar velocidades cercanas a los 110 km/h, mientras que los de estilo custom, más pesados y relajados, tienden a tener un desempeño algo más limitado en ese aspecto.

Frente a los ciclomotores —que no superan los 50 cc ni los 45 km/h—, representan un salto notable en potencia y autonomía. Por eso son ideales no solo para trayectos diarios, sino también para escapadas de corta distancia por rutas secundarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no están pensadas para mantener velocidades de crucero prolongadas en autopistas, donde se exige mayor capacidad de respuesta.

Honda Elite 125

Uno de los modelos más accesibles y populares del segmento en la Argentina es la Honda Elite 125. Equipa un motor monocilíndrico de 124 cc con inyección electrónica PGM-FI y refrigeración por aire, asociado a una transmisión automática tipo V-Matic. Su potencia alcanza los 8,17 HP a 6250 rpm, lo que la posiciona como una opción ideal para quienes buscan una conducción sencilla.

Le sigue la Honda CB125F Twister, también con motor monocilíndrico de cuatro tiempos, dos válvulas, árbol de levas a la cabeza (OHC) y refrigerado por aire. A diferencia de la Elite, incorpora una caja manual de cuatro velocidades y alcanza una potencia máxima de 8,5 HP a 7000 rpm, con un torque de 10,1 Nm a 5000 rpm. Es una opción que combina eficiencia con algo más de respuesta en ciudad.

Honda CB125F Twister

Un escalón por encima se encuentra la Yamaha YBR 125 Z, con 10 HP a 7800 rpm y un torque de 9,9 Nm a 6000 rpm. Este tipo de modelos son reconocidos también por su bajo consumo, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento y economía.

Yamaha YBR 125 Z

Entre los modelos con mejor desempeño se destaca la Skua125 Xtreme. Este modelo de estilo on/off cuenta también con un monocilíndrico de cuatro tiempos, pero entrega 10,5 HP a 8000 rpm y logra una velocidad máxima declarada de 85 km/h. Su caja de cinco velocidades le permite aprovechar mejor la entrega de potencia en distintos terrenos.

Skua125 Xtreme

Luego se encuentra una de las más potentes del segmento, la Hero Ignitor 125. Su motor vertical de 125 cc, asociado a una transmisión de cinco marchas, alcanza los 10,7 HP a 7750 rpm, con un torque máximo de 10,6 Nm a 6500 rpm.

Hero Ignitor 125

A pesar de su rendimiento se ve superada por la Suzuki GN-125F, el modelo street con unos 12,5 HP a 9000 rpm, con un torque máximo de 86 Nm a 7000 rpm. Esto se da gracias a su motor monocilíndrico de cuatro tiempos, su árbol de levas simple (OHC) y refrigeración por aire. Equipa un carburador y arranque eléctrico. Estas cifras la posicionan entre las motos más enérgicas de su categoría, ofreciendo un rendimiento aceptable tanto en ciudad como en trayectos interurbanos breves.

Suzuki GN-125F