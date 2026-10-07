Qué significa el testigo de dirección asistida en el tablero del auto y qué hacer si aparece

Generalmente por desconocimiento, la luz de dirección asistida suele ser ignorada por los conductores cuando aparece en el tablero del auto. El testigo, sin embargo, puede encenderse por distintos motivos y saber su significado es la diferencia entre una alerta temprana y una costosa reparación.

El símbolo suele estar representado por un volante acompañado por un signo de exclamación y puede aparecer en color amarillo, ámbar o rojo, dependiendo del vehículo.

La dirección asistida tiene como función reducir el esfuerzo necesario para girar el volante. Según el modelo, puede funcionar mediante un sistema hidráulico o eléctrico, por lo que las causas de una falla pueden ser diferentes.

El problema surge cuando el testigo permanece encendido o se activa durante la marcha Shutterstock - Shutterstock

En los autos con dirección eléctrica, el testigo puede aparecer por problemas en el motor eléctrico, sensores, conexiones o en algún componente electrónico. También puede estar relacionado con una falla en la batería o en el sistema de carga.

En cambio, en los vehículos con dirección hidráulica una de las causas puede ser el bajo nivel del líquido, una pérdida o un problema en la bomba de dirección.

Si la luz se enciende durante unos segundos al poner en marcha el auto y luego desaparece, generalmente forma parte del chequeo inicial del vehículo. En este sentido, el problema aparece cuando permanece encendida o se activa mientras se circula.

¿Qué hacer si aparece?

Una de las principales señales de una falla es que el volante se vuelva más pesado, especialmente al estacionar o realizar maniobras a baja velocidad. Si esto ocurre, se recomienda reducir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro.

Lo más seguro es no continuar circulando y solicitar asistencia Shutterstock - Shutterstock

Si el volante funciona con normalidad pero el testigo permanece encendido, se podría trasladar el auto a un taller para realizar un diagnóstico y resolver el problema.

Ahora bien, si la dirección se endurece repentinamente o presenta un comportamiento extraño, lo más seguro es no continuar con la marcha y solicitar asistencia (una grúa).

Aunque en algunos casos puede tratarse de una falla momentánea, no se recomienda ignorar el testigo ni simplemente borrarlo. Es importante determinar qué originó la advertencia para evitar que una falla en la dirección afecte la seguridad del vehículo.