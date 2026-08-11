Qué significa el testigo de una “A” en el tablero del auto, según los expertos

Los autos modernos incorporan tecnologías que buscan hacer más eficiente el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Y como parte de esos avances, también han aparecido nuevos indicadores en el tablero.

Uno de los más comunes es el testigo con una “A” rodeada por una flecha circular, símbolo que muchas personas confunden con una falla mecánica. No obstante, advierte sobre el funcionamiento de una tecnología que optimiza el desempeño del vehículo.

Este testigo indica que el Sistema Auto Start-Stop está activo; según Ford (México), se enciende cuando el motor se detiene automáticamente y sirve para informar al conductor que la función está operando de manera normal, por lo que no representa una falla.

¿Por qué suele activarse? Cuando el auto se detiene por completo, por ejemplo en un semáforo o en un embotellamiento, el sistema apaga temporalmente el motor. Y después, vuelve a encenderlo automáticamente cuando el conductor reanuda la marcha.

Un artículo de Volkswagen (México) explica que en los vehículos con transmisión manual, el motor arranca nuevamente al pisar el embrague; mientras que en los de transmisión automática lo hace al retirar el pie del pedal del freno.

El Sistema Auto Start-Sto se ha convertido en un equipamiento habitual en autos modernos, porque contribuye tanto al ahorro de combustible como a la reducción de emisiones, especialmente en recorridos urbanos donde las detenciones son frecuentes.

La función principal del Auto Start-Stop es apagar el motor cuando el vehículo está detenido Shutterstock - Shutterstock

Por si te lo preguntabas, la principal función del Sistema Auto Start-Stop es evitar que el motor permanezca encendido cuando el vehículo está completamente detenido.

En su blog, Ford señala que al apagar el motor durante esos momentos, se reduce el consumo de gasolina y la emisión de gases contaminantes, lo que beneficia tanto al bolsillo del conductor como al medio ambiente.

Otra de sus ventajas es que mantiene disponibles funciones como el sistema de iluminación y el equipo de audio cuando el motor permanece apagado temporalmente.

Y por último, es necesario saber que este sistema ha sido diseñado para activarse únicamente cuando las condiciones del vehículo lo permiten. Es probable que no entre en funcionamiento si el motor está frío, si la temperatura exterior es muy alta o muy baja, y si el aire acondicionado está trabajando con alta demanda.

¿Cómo usar el Sistema Auto Start-Stop?

En la mayoría de modelos, el Sistema Auto Start-Stop se activa de manera predeterminada cada vez que se enciende el auto.

Este sistema se activa solo cuando las condiciones del vehículo lo permiten Shutterstock - Shutterstock

Para que funcione, basta con detener completamente el vehículo y mantener presionado el pedal del freno en transmisiones automáticas. O bien, en los vehículos con transmisión manual sólo se necesita colocar la palanca en punto muerto y accionar el embrague.

Si como conductor prefieres no utilizar esta tecnología, puedes desactivarla temporalmente mediante el botón que tiene el mismo símbolo de la letra “A” rodeada por una flecha.