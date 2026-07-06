“Técnic@s del Futuro”: YPF abrió las puertas de la Refinería La Plata para una experiencia de aprendizaje junto a Scania

Scania llevó adelante una nueva edición de su programa “Técnic@s del Futuro”, en la que estudiantes de escuelas técnicas de distintas regiones del país participaron de una jornada de formación práctica con un condimento inédito respecto de ediciones anteriores: uno de los escenarios elegidos para la capacitación fue la Refinería La Plata de YPF, uno de los complejos industriales más relevantes de la Argentina y de América Latina.

Los alumnos participaron de instancias teóricas sobre productos como INFINIA Diesel, YPF Gas y Azul 32. PATRICIO PIDAL

La actividad marcó un hito dentro del programa, ya que, por primera vez, los alumnos accedieron a una visita única que sumó una experiencia directa en campo. Esto les permitió comprender de primera mano el funcionamiento real de la industria energética y su vínculo con el transporte de pesados, un sector en el que Scania es uno de los principales actores a nivel global.

El laboratorio móvil de YPF permitió realizar análisis de combustibles en tiempo real ante los estudiantes. PATRICIO PIDAL

Teoría y práctica en un mismo día

Durante la jornada, los estudiantes participaron de instancias teóricas centradas en productos y soluciones energéticas como INFINIA Diesel, YPF Gas y Azul 32, insumos clave para el desempeño de vehículos de transporte de última generación, como los que fabrica Scania.

La agenda también incluyó demostraciones con el laboratorio móvil de YPF, donde se realizaron análisis de combustibles en tiempo real. La actividad buscó poner en valor los estándares de calidad que la petrolera aplica en toda su red de operación a nivel nacional.

Como eje central de la experiencia, los participantes hicieron un recorrido integral por la refinería, distinguida como Refinería del Año de América Latina 2025 por la LARTC (Latin American Refining Technology Conference). Allí pudieron dimensionar la escala y la complejidad de los procesos industriales asociados a la producción de energía, integrar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica, y abordar ejes que hoy son centrales para el sector, como la eficiencia energética, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, pilares estratégicos que comparten ambas compañías.

La Refinería La Plata, distinguida como Refinería del Año de América Latina 2025, fue el escenario elegido para la jornada. PATRICIO PIDAL

“La posibilidad de que los estudiantes conozcan de cerca una operación industrial de la magnitud de la Refinería La Plata de YPF representa un diferencial enorme para su formación. Este tipo de experiencias les permite conectar los conocimientos adquiridos en el aula con la realidad de la industria y comprender el valor del trabajo colaborativo entre compañías. Agradecemos a YPF por abrirnos sus puertas y sumarse a esta iniciativa que busca inspirar y preparar a los técnicos y técnicas del futuro”, destacó Mariana Gutiérrez, Directora de People & Culture de Scania Argentina.

La propuesta apuntó, además, a acercar a los estudiantes a entornos reales de trabajo y a exponerlos a la diversidad de perfiles profesionales que demanda hoy la industria: desde operaciones industriales y mantenimiento técnico, hasta análisis de calidad y desarrollo tecnológico.

La actividad busca acercar a los jóvenes a los distintos perfiles profesionales que demanda la industria energética y del transporte. PATRICIO PIDAL

Una alianza con más de 30 años de historia

La iniciativa se enmarca en la alianza de largo plazo entre YPF y Scania, que lleva más de tres décadas de trabajo conjunto en distintas iniciativas orientadas a generar soluciones innovadoras para el transporte de pesados.

Más de 350 estudiantes pasaron por el programa “Técnic@s del Futuro” desde su creación. PATRICIO PIDAL

El Programa “Técnic@s del Futuro”, desarrollado por Scania, tiene casi dos décadas de trayectoria y busca fortalecer la formación técnica y facilitar la inserción laboral de jóvenes en la industria. Hasta la fecha, más de 350 estudiantes formaron parte de esta iniciativa, y alrededor del 40% de ellos accedió a oportunidades de empleo dentro de la red de la compañía.

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