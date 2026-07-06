Baile, risas y abrazos: el video viral de Moria Casán y Georgina Barbarossa tras hacer las paces

Después de protagonizar uno de los reencuentros más comentados del año, Moria Casán y Georgina Barbarossa volvieron a compartir un momento de complicidad en público. Esta vez fue durante el cumpleaños número 50 de Ángel de Brito, donde se las vio bailando, abrazándose y sonriendo junto al resto de los invitados, en una imagen que volvió a confirmar que la histórica pelea entre ambas quedó atrás.

El baile viral de Moria Casán y Georgina Barbarossa

El momento fue registrado por la periodista Mercedes Ninci, quien compartió el video en sus redes sociales junto a la frase: “Tras la reconciliación en cadena nacional (...) Dos mujeres brillantes, generosas, grandes en serio y además bailan espectacular”. En las imágenes se las observa disfrutando de la música, intercambiando abrazos y celebrando junto a colegas del medio durante la fiesta organizada por el conductor de LAM.

El cumpleaños número 50 del periodista se celebró en el salón del Chateau Libertador, un lujoso edificio en Núñez, con una fiesta que reunió a buena parte del mundo de la televisión. Entre los invitados estuvieron Marcelo Polino, Aníbal Pachano, Moria Casán, Yanina Latorre, Mercedes Ninci, Mariana Brey, Pablo “El Chato” Prada, Pía Shaw, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Nancy Pazos, Analía Franchín, Marcela Feudale y Claudio Orellano, entre otras figuras.

En ese marco, el reencuentro entre Casán y Barbarossa se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

“Nunca te dejé de querer”

El episodio representa un nuevo capítulo en la reconciliación que ambas sellaron este año, luego de permanecer distanciadas durante más de 26 años. El primer acercamiento ocurrió durante la ceremonia de los premios Martín Fierro, cuando Santiago del Moro las invitó a subir juntas al escenario junto a Carmen Barbieri. Allí sorprendieron con un abrazo que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vínculo.

La foto que logró Santiago del Moro: Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri

Días después, Casán y Barbarossa profundizaron ese acercamiento durante los programas La mañana con Moria (eltrece) y A la Barbarossa (Telefe). En una emisión especial repasaron el origen del conflicto que las mantuvo alejadas durante más de dos décadas y compartieron un emotivo intercambio que conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia.

En aquella conversación, Barbarossa recordó el impacto que le produjo el reencuentro. “Te dije: ‘Moria, me vas a hacer llorar’. Y vos me dijiste: ‘Si querés llorar, llorá’. Me quedé muy conmovida”, expresó.

Moria Casán y Georgina Barbarossa hablaron de todo, lloraron de emoción y limaron asperezas

El conflicto entre ambas se remontaba a fines de la década de 1990. Si bien durante años circularon distintas versiones sobre el origen de la pelea, las propias conductoras reconocieron que el vínculo se fue deteriorando a partir de una serie de desencuentros personales y declaraciones públicas que terminaron por alejarlas. Con el paso del tiempo dejaron de tener contacto y recién este año decidieron dejar atrás esas diferencias.

Casán, por su parte, aseguró que el reencuentro dejó atrás cualquier diferencia. “El ego y orgullo fue dejado de lado totalmente, porque yo te vi a vos… Lo único que sentí absolutamente fue abrazarte”, sostuvo. Y luego agregó: “Nunca te dejé de querer”.

Moria Casán y Georgina Barbarossa hablaron de todo y limaron asperezas

La actriz también reveló que, durante el abrazo en los Martín Fierro, le pidió disculpas a su colega. “Me acerqué al oído y le dije: ‘Sorry, si te lastimé con algo’. Nosotros fuimos muy amigas en su momento. Yo la quise mucho, la quiero, puedo decir. Tengo cariño”, contó en su programa.

Con el baile compartido en el cumpleaños de De Brito, ambas volvieron a mostrarse relajadas y cómplices, consolidando públicamente una reconciliación que puso fin a uno de los enfrentamientos más prolongados y recordados de la televisión argentina.