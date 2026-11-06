Qué tiene de nuevo el Citroën C3: versiones, motores y equipamiento

La automotriz francesa Citroën, una de las automotrices del Grupo Stellantis, presentó oficialmente en el mercado argentino la actualización C3 MY27, una renovación pensada para fortalecer la propuesta de su hatchback con estética aventurera dentro del segmento B.

Reconocido por su espacio interior y la capacidad de su baúl, el modelo de entrada a la familia del doble chevrón amplía sus posibilidades de personalización, eleva la dotación de confort e integra evoluciones tecnológicas en toda la oferta, según informó la automotriz en un comunicado oficial.

En materia de conectividad, toda la línea C3 MY27 adopta la evolución del centro multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Pero la principal novedad de este sistema radica en el estreno de una nueva interfaz visual con fondo oscuro, proyectada para brindar un aspecto más refinado al tablero y simplificar la lectura de los comandos durante la marcha. Además, todas las versiones incluyen de serie cámara de visión trasera, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, dirección asistida eléctrica variable y volante multifunción.

Toda la línea C3 MY27 adopta una pantalla táctil de 10 pulgadas

La oferta mecánica y de equipamiento se reestructura en tres niveles bien definidos. La versión de acceso Feel está impulsada por el motor naftero 1.3 litros acoplado a una caja manual de cinco velocidades. Este nivel tiene de serie aire acondicionado, levantavidrios eléctricos one touch en las cuatro puertas, retrovisores exteriores eléctricos, luces diurnas LED y llantas de aleación en tono gris antra.

Para quienes buscan una impronta de estilo aventurero, la variante XTR está equipada con el motor 1.6 VTi combinado con una transmisión automática de seis marchas. Esta configuración suma el tablero de instrumentos digital TFT a color de 7 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros de serie, faros antiniebla delanteros y volante revestido en cuero.

En cuanto a lo estético, la versión XTR se distingue por sus llantas de aleación en tono gris mate, molduras laterales exclusivas, personalizaciones en el capó y pilar C, un panel de a bordo con terminación soft touch y pedalera de aluminio. Como novedad exclusiva para esta variante, se incorporan a la paleta de colores las tonalidades Blanco Polar y Sting Gray, con la posibilidad de optar por pintura bitono.

La versión XTR se distingue por sus llantas de aleación en tono gris mate

En el escalón superior se ubica la versión YOU!, la propuesta más prestacional de la gama equipada con el motor Turbo 200 y transmisión automática CVT de siete velocidades simuladas. Esta variante se destaca por añadir elementos de confort propios de segmentos superiores, como climatizador automático, regulador y limitador de velocidad, tapizados de cuero y alfombras personalizadas. Su diseño exterior se diferencia por llantas de aleación terminadas en color Negro Onyx, detalles e insignias distintivas de la versión y la opción de techo bitono en contraste.