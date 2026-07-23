Quién es el argentino que asumirá una posición clave en la industria automotriz a nivel global

Pablo Di Si volverá a la primera línea de la industria automotriz. El ejecutivo argentino fue nombrado Chief Performance Officer de Stellantis, una posición global desde la que reportará directamente al CEO del grupo, Antonio Filosa, y estará a cargo de ejecutar uno de los principales programas de mejora del desempeño de la compañía.

El nuevo puesto, que asumirá el próximo 3 de agosto, representa otro capítulo en una carrera profesional desarrollada durante más de tres décadas entre la Argentina, Brasil y los Estados Unidos.

Aunque su nombre quedó especialmente asociado a Volkswagen, donde ocupó puestos de máxima responsabilidad durante más de diez años, Di Si comenzó su trayectoria fuera de la industria automotriz. Entre 1998 y 2000 trabajó en Monsanto como gerente de Proyectos Especiales. Luego se trasladó a Brasil para incorporarse a Kimberly-Clark, donde se desempeñó durante cinco años como director de Finanzas.

Su llegada al sector automotor se produjo a través de diferentes compañías vinculadas con Fiat, Chrysler, Case New Holland e Iveco. Allí ocupó cargos financieros y de desarrollo de negocios tanto en América Latina como en los Estados Unidos.

La etapa que lo llevó a convertirse en uno de los ejecutivos argentinos con mayor proyección dentro de la industria comenzó en 2014, cuando se incorporó a Volkswagen Argentina como director de Operaciones y Finanzas —COO y CFO, respectivamente, por sus siglas en inglés—.

En 2014 se incorporó a Volkswagen Argentina JAMES LIPMAN - Volkswagen AG

Dos años más tarde asumió como presidente y CEO de la filial local. Durante su gestión fue uno de los responsables de conseguir la inversión para producir el Volkswagen Taos en la planta de General Pacheco.

El proyecto implicó una transformación del complejo industrial bonaerense, con la incorporación de la plataforma global MQB y la construcción de una nueva planta de pintura. El SUV comenzó a fabricarse en 2021 y se convirtió en el primer modelo de ese tipo producido por Volkswagen en la Argentina.

En 2017 fue trasladado a Brasil para asumir como presidente y CEO de Volkswagen en ese mercado y en América Latina. Desde San Pablo quedó al frente de una región marcada por fuertes diferencias económicas, productivas y comerciales entre sus países.

Durante cinco años condujo las operaciones latinoamericanas de la automotriz. A comienzos de 2022 fue designado presidente ejecutivo de Volkswagen América Latina y, pocos meses después, recibió una de las mayores responsabilidades de su carrera.

Los ejecutivos Pablo Di Si y Scott Keogh en tiempos de Volkswagen

En septiembre de ese año fue nombrado presidente y CEO de Volkswagen Group of America y máximo responsable del grupo alemán en Norteamérica. Desde esa posición quedó a cargo de las operaciones comerciales e industriales en los Estados Unidos, Canadá y México.

Su llegada coincidió con una etapa de transformación para Volkswagen en la región, marcada por el avance de la electrificación, la necesidad de recuperar participación en el mercado estadounidense y la expansión de la producción local.

Di Si permaneció en el puesto hasta noviembre de 2024, cuando dejó Volkswagen después de más de una década dentro del grupo. Desde entonces, mantuvo su actividad en el ámbito empresarial, aunque alejado de la conducción cotidiana de una automotriz.

Di Si estudió Finanzas en la Loyola University Chicago, donde recibió una beca presidencial, y luego cursó Contabilidad en Northwestern University. Más tarde completó un Executive MBA en Administración Internacional en Thunderbird School of Global Management. Se graduó con distinciones y recibió un reconocimiento de Beta Gamma Sigma, una sociedad académica internacional especializada en carreras de negocios.

Pablo Di Si dejó Volkswagen en noviembre de 2024

Su formación ejecutiva continuó en algunas de las principales escuelas de negocios del mundo. En 2011 cursó el Advanced Management Program de Harvard Business School. Entre 2016 y 2017 participó del Global CEO Program y del International Senior Management Program, con formación en instituciones como Wharton, IESE y la China Europe International Business School —CEIBS—. En 2018 regresó a Harvard para realizar un programa dedicado a la gestión eficiente de directorios.

Su incorporación a Stellantis marcará ahora el regreso a una función ejecutiva dentro de una automotriz. Como Chief Performance Officer, tendrá la tarea de dirigir la ejecución del Value Creation Program, el plan con el que el grupo busca fortalecer sus resultados comerciales y operativos.