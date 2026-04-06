Rematan un avión por solo 50 millones de pesos

En el marco de una nueva subasta de bienes incautados al delito, la provincia de Santa Fe incluirá en un lote una aeronave. Se trata de un Cessna 402A, serie Nº402 A0095, que tendrá un precio base de $50.000.000 y será ofrecido junto a otros activos en el remate que se realizará en Rosario.

A diferencia de los vehículos terrestres, sobre este avión no se difundieron datos clave como el año de fabricación ni su historial operativo —equivalente al kilometraje—.

El Cessna 402A es un avión bimotor ligero, habitualmente utilizado para vuelos ejecutivos, transporte regional o servicios de aerotaxi. Su configuración suele permitir entre seis y diez pasajeros, según el diseño interior. En este caso, se indicó que la unidad presenta una combinación de colores blanco, rojo y azul, aunque no se detalló su estado general.

Como ocurre con el resto de los bienes incluidos en la subasta, la aeronave proviene de decomisos judiciales. Esto implica que quienes participen deberán considerar no solo el valor de base, sino también los costos asociados a su regularización, mantenimiento y certificación, en caso de que se pretenda volver a ponerla en operación.

La aeronave proviene de decomisos judiciales

La exhibición de los lotes se realizará el 15 de abril de 10 a 18 en el salón Metropolitano de Rosario, ubicado en Junín 501. El día de la subasta, el 16 de abril, los bienes podrán verse nuevamente de 8 a 13, mientras que el remate comenzará a las 16:20. Las acreditaciones para participar se llevarán a cabo ese mismo día entre las 14:30 y las 15:30, con DNI y la posibilidad de asistir con un acompañante previamente registrado.

Además del avión, la subasta incluirá una serie de vehículos de alta gama con precios base considerablemente por debajo de sus referencias de mercado, lo que suele generar un fuerte interés entre los oferentes.

También formará parte de la subasta un Audi A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro

Uno de los lotes destacados es un Audi A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro 2018 y con 132.176 kilómetros. Se trata de una unidad correspondiente a la primera generación del modelo, equipada con un motor V6 de 3.0 litros que entrega alrededor de 310 CV y 440 Nm de torque, asociado a una caja automática S-tronic de siete velocidades y tracción integral. Su precio base es de $16.000.000.

Otro de los lotes relevantes es un Mercedes-Benz C200 Blue Efficiency 2011, con 178.645 kilómetros. En este caso, el precio base es de $2.700.000, una cifra particularmente baja para un sedán de la marca alemana.