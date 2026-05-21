Estos son los autos más seguros de la Argentina, según un centro especializado

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Argentina (CESVI) entregó los premios Crash Test al Auto Más Seguro en el marco de su 30° Aniversario.

Se trató de la entrega 19ª desde que se institucionalizó el galardón, que tiene la intención de motivar a que las empresas automotrices eleven el nivel de seguridad desde las versiones de entrada de gama de sus modelos.

Se seleccionó un ganador por cada categoría, con predominancia china en los galardones. En esta oportunidad, los ganadores fueron los siguientes:

Auto Compacto: BYD Dolphin Mini

Auto Mediano: Kia K3 Sedán

SUV Compacto: Chery Tiggo 4 CSH

SUV Mediano: Volkswagen Taos

SUV Grande: Haval H6

Pickup Mediana: JAC T9

Excelencia en Seguridad: Audi A5

Auto de Plata: Toyota Corolla

Auto de Oro: BYD Dolphin Mini

Premio Automotriz más Premiada 30° Aniversario CESVI Argentina: Ford Argentina

Volkswagen Taos

El galardón al Auto de Plata corresponde al de mejor relación precio-seguridad entre los 10 modelos más vendidos del 2025, y a la marca que más premio Crash Test obtuvo en la historia.

Uno de los datos más salientes de este listado es que la mayoría de los vehículos premiados pertenece a marcas nuevas o no tradicionales en nuestro país, y hay varias de origen chino.

La JAC T9 Iñaki Zurueta

“El tiempo nos ha demostrado que nuestro incesante trabajo por promover la seguridad dio sus frutos. Cuando empezamos, era muy difícil encontrar autos con cinco apoyacabezas, airbags y ABS; hoy la mayoría de los ganadores cuenta con asistencias a la conducción y recibieron altas puntuaciones en crash test de alta velocidad”, comentó Marcelo Aiello, gerente General de CESVI Argentina.

Cómo se eligen

De la elección participaron todos los vehículos 0km lanzados en el mercado local entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2025, en sus versiones base, que hayan superado los 50 puntos del Índice de Seguridad.

Formaron parte de la elección los modelos nuevos y los restyling que hayan mejorado algún aspecto importante de seguridad.

El Tiggo 4 CSH, de Chery

El Índice de Seguridad es un estudio que determina el nivel de equipamiento de seguridad de un vehículo. El procedimiento consiste en evaluar las unidades en los laboratorios de experimentación, donde se le realizan relevamientos del equipamiento de seguridad en todos los aspectos.

Así como el avance tecnológico es constante también lo debe ser el método de evaluación. Por eso se realizó una renovación, actualización e implementación de nuevos campos de análisis.

El Kia K3

El sistema de puntuación cuenta con 225 ítems que son ponderados en función de su influencia en la seguridad, divididos en dos grupos principales: seguridad activa y seguridad pasiva.

En seguridad activa se contemplan los sistemas dinámicos (control de estabilidad, dirección asistida, control de tracción), los sistemas de asistencias avanzadas al conductor (frenado autónomo, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril, entre otros), sistemas de seguridad activa complementarios (espejos, sistemas de fijación, trabas de seguridad y alzacristales) y sistemas de confort (mejoran las condiciones de manejo).

Haval H6 HEV

En cuanto a la seguridad pasiva se analizan los sistemas de retención suplementarios (cinturones de seguridad, airbags y elementos relacionados), el comportamiento estructural (técnicas de construcción, materiales utilizados), los sistemas complementarios (post-colisión, protección eléctrica) y los resultados de los crash test de los más prestigiosos centros mundiales.

En base a los puntos evaluados, CESVI determina un Índice de Seguridad que va del 1 al 100 y luego lo vincula con el valor de comercialización a diciembre de 2025, para establecer la relación precio-seguridad que definió al ganador de cada una de las categorías.

La premiación contó con el apoyo de los partners de CESVI: Galicia Seguros, La Segunda, Mapfre, RUS, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, Seguros Rivadavia y Zurich.