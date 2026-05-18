Cuánto cuesta el Ford Territory en mayo 2026

El Ford Territory continúa consolidándose como uno de los modelos más relevantes del mercado argentino. Durante abril patentó 1570 unidades, cifra que le permitió ubicarse en el tercer puesto entre los vehículos más vendidos del mes y alcanzar una participación del 3,5% sobre el total del mercado.

En el acumulado de 2026, el SUV ya registra 7387 patentamientos y mantiene un market share del 3,8%, desempeño que lo posiciona en el cuarto lugar entre los modelos más vendidos del país y le permite sostener su liderazgo dentro del segmento SUV.

Además, el Territory continúa siendo el modelo de origen chino con mejor desempeño comercial en la Argentina. El vehículo surge de la alianza entre Ford y Jiangling Motors Corporation (JMC) y encontró parte de su crecimiento en la actualización que recibió el año pasado, cuando incorporó cambios en diseño, tecnología y una nueva variante electrificada.

El Territory se posiciona como el modelo de origen chino más vendido en la Argentina

En este contexto, Ford decidió mantener sin modificaciones los precios oficiales de toda la gama para mayo, luego de las bajas aplicadas el mes pasado. Así, los valores quedan configurados de la siguiente manera:

Territory SEL: $48.110.210

$48.110.210 Territory Trend Híbrido: $51.400.580

$51.400.580 Territory Titanium: $56.032.510

La decisión de congelar los precios aparece en un momento de creciente competencia dentro del segmento, especialmente por el avance de nuevos SUV importados y la mayor presencia de marcas chinas en el mercado local.

El SUV congeló su precio para este mes

En un contexto en el que los SUV se transformaron en uno de los tipos de vehículos más demandados por el público argentino, el modelo del óvalo logró combinar dimensiones, tecnología y equipamiento con valores que se mantuvieron competitivos frente a una oferta cada vez más amplia.

Otro de los puntos que explica su desempeño es la incorporación de una alternativa híbrida dentro de la gama. La llegada de esta versión le permitió a la marca ampliar el público objetivo del modelo y entrar en un segmento electrificado que viene creciendo con fuerza en la Argentina, impulsado por una mayor oferta de tecnologías híbridas y eléctricas.