Renault lanzó la pickup Niagara y confirmó el equipamiento, precio y una futura versión híbrida

Finalmente, Renault Argentina lanzó al mercado a la pickup Niagara. La unidad, producida en la fábrica de Santa Isabel, provincia de Córdoba, se inscribe en el mercado de las compactas como la única del segmento en fabricarse en la Argentina.

Si bien su desempeño en el mercado local será determinante, el verdadero destino del producto es la exportación. Tal y como había comentado Pablo Sibilla, presidente de Renault, a LA NACION tiempo atrás, la pickup se exportará a 19 mercados de América Latina, siendo Brasil uno de sus principales destinos.

La pickup se exportará a 19 mercados de América Latina

Con una invitación a la prensa internacional para conocerla en El Calafate, provincia de Santa Cruz, la marca develó no solo sus precios sino también los niveles de equipamiento.

Ya disponible en todos los concesionarios de la Argentina, se lanza en una primera etapa en cuatro versiones:

Renault Niagara evolution+ MT: $45.700.000

Renault Niagara evolution+ AT: $48.110.000

Renault Niagara iconic+: $52.730.000

Renault Niagara outsider 4x4: $59.990.000

La pickup arranca en los $45.700.000

Además, la automotriz confirmó líneas de financiación a tasa 0% para su adquisición. Lo hace a través de Mobilize Financial Services, su compañía financiera, con las siguientes condiciones:

12 meses: hasta $30.000.000

18 meses: hasta $24.000.000

24 meses: hasta $18.000.000

30 meses: hasta $15.000.000

Además, agrega tres meses de seguro contra todo riesgo con franquicia del 2% bonificados, a través de la aseguradora Zurich.

Equipamiento de la Renault Niágara, versión por versión

En un primer contacto que este medio tomó con la pickup, se nota la premisa con la que llega al mercado: confort y diseño de SUV con la motorización y robustez de una pickup.

Efectivamente, tanto el diseño interior como la sensación de manejo y confort se asemejan mucho a lo que se puede conseguir a bordo de un SUV de la marca del rombo, como el Boreal. Sin embargo, tiene condiciones que la posicionarán como una buena alternativa dentro del segmento de las compactas, con un desempeño correcto en terrenos de ripio.

La premisa del modelo es contar con el confort y diseño de un SUV con la motorización y robustez de una pickup

Quedará, ahora sí para una evaluación más exhaustiva, comprobar cómo se comporta cuando se la exige en términos de carga, peso y terrenos más hostiles. Aún así, en esta primera impresión, queda la sensación de que se trata de una gran incorporación al segmento.

Ahora bien, en términos de equipamiento hay diferencias. La gama se compone de cuatro opciones: tres con tracción 4x2 y una con 4x4, y varían respecto a qué trae cada una. Vale aclarar, la opción con tracción integral saldrá a la venta en verano.

La gama se compone de cuatro opciones: tres con tracción 4x2 y una con 4x4

A nivel general, todas comparten conjunto mecánico al estar impulsadas por un motor naftero 1.3 TCe turbo de inyección directa, cuatro cilindros en línea y 1.333 cm³, que eroga una potencia de 156 CV y un torque de 270 Nm.

Todas las configuraciones tienen también una suspensión trasera independiente Multilink y discos ventilados en las cuatro ruedas. Sus dimensiones: 4,94 metros de largo, 1,83 metros de ancho sin espejos y 1,71 metros de alto con las barras de techo.

La pickup se inscribe en el segmento de las compactas, ofreciendo un volumen de carga de 938 litros y una capacidad de remolque de hasta 710kg. El kilaje soportado en la carga, ahora sí, varía entre versión y versión.

Todas las versiones comparten un motor naftero 1.3 TCe turbo de inyección directa que eroga una potencia de 156 CV y un torque de 270 Nm

En el apartado estético, uno de los puntos más fuertes de este lanzamiento, equipa faros full LED, barras en el techo, parrilla frontal negra con el inédito logo pixel “Renault” (el rombo figura en la parte trasera), toma de 12V e iluminación integrada en la caja.

El habitáculo recuerda mucho al Boreal, siendo ahí donde la terminal hace énfasis en el “confort de un SUV”. Si bien es una pickup, la sensación de manejo es realmente confortable tanto como lo fue la breve experiencia a bordo.

La dotación de seguridad está compuesta por 6 airbags y múltiples ADAS

En términos de equipamiento, aparece la función AutoHold, freno de estacionamiento eléctrico, un espacio de guardado de 36 litros detrás de los asientos traseros que cuentan, por su lado, 25° de inclinación y 200mm de espacio para las rodillas. Bien logrado también el espacio allí.

La dotación de seguridad está compuesta por 6 airbags, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia con asistencia en intersecciones, alerta de abandono de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, sensor de fatiga, luces altas automáticas, sistema de mitigación de vuelcos, frenado multicolisión, control de crucero, limitador de velocidad, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, sistema extended grip, sensor de estacionamiento trasero y cámara de marcha atrás.

La gama, en detalle: qué cambia entre cada versión

La de acceso de gama es la Evolution+ MT. La tracción, en este caso, es 4x2 delantera y tiene una capacidad de carga de 654kg.

Equipa llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos 225/60 R17, tablero digital de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay y cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Terrain y Snow.

Por encima aparece la Evolution+ AT, que reemplaza la transmisión manual por una automática. Mantiene los modos de conducción y la tracción, pero modifica la capacidad de carga, que pasa a ser de 651kg. Las llantas son de 18″ y los neumáticos 225/55 R18. Suma control crucero adaptativo con función Stop&Go.

Renault confirmó el equipamiento una futura versión híbrida

La siguiente es la Iconic+, que mantiene todo lo antes mencionado, pero declara una capacidad de carga de 613kg. Las llantas son diamantadas de 18″ y, en el interior, suma un tablero digital de 10,2″ y una multimedia de 10,1″ con Google Automotive Services integrado, que incluye Google Maps, Play y Gemini, el servicio de inteligencia artificial de la empresa.

Los tapizados son de cuero ecológico, el climatizador es bi-zona con salidas traseras, tiene cargador inductivo, iluminación ambiental de 28 colores y regulación eléctrica en el asiento del conductor, entre otros. Los modos de conducción ascienden a seis: Eco, Comfort, Sport, Terrain, Perso y Smart. El paquete de seguridad suma sensores delanteros, cámara 360°, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado automático de emergencia en reversa, asistente de estacionamiento automático, etc.

El interior de la nueva pickup Niagara de Renault

La más equipada es la Outsider 4x4, que se empezará a comercializar en los próximos meses. En este nivel de equipamiento se introduce el sistema de tracción 4x4 con un modo que distribuye el torque en relación 50/50 entre los dos ejes. Mantiene la caja automática, pero la capacidad de carga declarada es de 554 kg. Las llantas son de 17″ con neumáticos A/T 225/60 R17.

Dispone de seis modos de conducción: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud y Lock Off-Road (el que distribuye el torque, mencionado anteriormente). El resto del equipamiento se mantiene en relación a las opciones anteriores.

En diálogo con LA NACION y la prensa especializada, las autoridades de Renault señalaron que está prevista producir opciones con motorización híbrida en 2028.