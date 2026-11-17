Renault Argentina y Geely anunciaron un acuerdo de cooperación estratégica que establece que la filial local de la automotriz francesa se convertirá en la distribuidora oficial de los vehículos de nuevas energías de la compañía china en el país.

Esta alianza, explican, busca aprovechar la estructura comercial y la red de concesionarios de Renault para acelerar el desembarco y el crecimiento de Geely en uno de los principales mercados automotores de América Latina.

El flyer oficial del acuerdo entre Renault y Geely

El convenio representa un nuevo capítulo en la relación entre ambas compañías, que ya mantienen distintos acuerdos comerciales e industriales en otros mercados. En este caso, el objetivo estará puesto en desarrollar el negocio de Geely en la Argentina, con especial atención en los modelos electrificados.

A partir de esta decisión, Renault Argentina aportará su experiencia operativa, su infraestructura y red de concesionarios para acompañar la comercialización de los vehículos de Geely, que por el momento cuenta con el EX5, su primer SUV 100% eléctrico, y el Icon, su último lanzamiento, un SUV compacto naftero.

El Geely Icon es el lanzamiento más reciente de la marca en el país

Por un lado, Michael Gao, Director General de Geely Auto Sudamérica, dijo: “La Argentina es un mercado estratégico, con un importante potencial de crecimiento y una industria automotriz dinámica. Nos complace ampliar nuestra colaboración con Renault en la región y trabajar juntos para seguir desarrollando la presencia de Geely en el país. Este acuerdo refleja nuestra visión de crecimiento internacional a través de alianzas sólidas y de largo plazo”.

Por parte de la automotriz francesa, Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, sostuvo: “La firma de este acuerdo refuerza la confianza mutua y la estrecha relación que ambas compañías han desarrollado a nivel global. Renault Argentina cuenta con una sólida trayectoria comercial y operativa, y estamos entusiasmados de explorar nuevas oportunidades de crecimiento junto a Geely en este mercado”.

Una alianza con antecedentes

La relación entre estas compañías no es nueva. En enero de 2022, la firma china adquirió el 34,02% del capital de Renault Korea, con el objetivo de desarrollar y producir una nueva gama de vehículos híbridos en la planta de Busan, Corea del Sur. El primer resultado de esa colaboración fue el Renault Grand Koleos, presentado en 2024.

En mayo de 2024, ambas empresas avanzaron con la creación de Horse Powertrain, una compañía dedicada al desarrollo y la fabricación de sistemas de propulsión. Su estructura accionaria quedó conformada por Renault Group y Geely, con una participación del 45% cada una, y Aramco, con el 10% restante.

Ahora bien, en noviembre de 2025, Geely adquirió el 26,4% de Renault do Brasil. La operación buscó fortalecer el desarrollo de ambas marcas en el mercado brasileño y ampliar la oferta de vehículos de bajas y cero emisiones.

En Brasil, las automotrices producen el EX5 M-i para abastecer al mercado interno

En ese país, además, las compañías anunciaron una inversión de 3800 millones de reales en el complejo industrial Ayrton Senna, destinada al desarrollo y la producción de nuevos modelos electrificados.

Y el acuerdo anunciado ahora para la Argentina se inscribe en esa estrategia de expansión conjunta y representa un nuevo paso en la cooperación entre dos grupos automotores con presencia global, según informaron en el comunicado oficial.