Sale a la venta el terror de Ferrari: el auto que se creó para ganarle a los modelos más extremos

Apenas seis autos fueron construidos para cumplir la tortuosa obsesión de Carroll Shelby de derrotar al Ferrari 250 GTO. Uno de ellos, el Cobra Daytona Coupe con chasis CSX2300, será subastado el 14 y 15 de agosto en Pebble Beach, California, con una estimación superior a los US$25 millones.

El ejemplar concentra buena parte de la historia del modelo. Participó de la campaña con la que Shelby American conquistó el Campeonato Mundial de Constructores de la FIA para autos GT en 1965, fue el único de los seis que continuó compitiendo después del cierre del programa oficial y, una década más tarde, se convirtió en el único que perteneció personalmente a Shelby.

Esta unidad es la única de las seis que perteneció a Shelby (foto: Gooding Christie´s)

La historia había comenzado con una limitación. El Cobra original, que combinaba el chasis liviano del británico AC Ace con un motor Ford V8, era competitivo en los circuitos estadounidenses, pero su carrocería abierta lo perjudicaba en las largas rectas europeas. Allí mandaba el Ferrari 250 GTO, el gran referente de las carreras de gran turismo de la época.

Shelby necesitaba un auto más aerodinámico sin perder la potencia y la simpleza mecánica del Cobra. Peter Brock, uno de los primeros empleados de Shelby American, encontró la respuesta en una carrocería cerrada, de techo bajo y cola truncada. El diseño rompía con las formas tradicionales de los deportivos de comienzos de los años 60 y tampoco convenció de inmediato a todos dentro del equipo.

Peter Brock modificó el modelo con una carrocería cerrada de techo bajo y cola truncada (foto: Gooding Christie´s)

El primer prototipo se construyó en California. Los cinco ejemplares siguientes, entre ellos el que ahora saldrá a subasta, recibieron sus carrocerías de aluminio en Carrozzeria Grandsport, en Módena. El auto creado para desafiar a Ferrari terminó así de tomar forma en la misma ciudad italiana donde tenía su sede el rival.

El CSX2300 fue el tercero de los seis en completarse. Debutó en el Tour de France Automobile de 1964 con Bob Bondurant y Jochen Neerpasch, ganó las dos primeras etapas y llegó a liderar frente a las Ferrari. Una sucesión de problemas mecánicos, culminada por la rotura del cigüeñal, lo dejó fuera de carrera.

El CSX2300 fue el tercero de los seis en completarse (foto: Gooding Christie´s)

Su temporada decisiva llegó en 1965. El auto compitió en Estados Unidos y Europa como parte de la ofensiva de Shelby American por el campeonato mundial. En Daytona fue el Cobra mejor clasificado y terminó tercero en su categoría pese a sufrir problemas de embrague. En Sebring recibió un golpe poco después de la largada, regresó a la pista luego de una reparación y volvió a ocupar el tercer puesto de su clase.

La campaña se definió en Europa. El CSX2300 participó en Nürburgring y cerró su temporada en las 12 Horas de Reims, donde una biela rota obligó a los mecánicos a improvisar una reparación. El vehículo completó la prueba funcionando con siete cilindros y terminó segundo en su categoría. Ese resultado contribuyó a asegurar el título mundial para Shelby American.

El CSX2300 participó en Nürburgring y cerró su temporada en las 12 Horas de Reims (foto: Gooding Christie´s)

Era el objetivo que había justificado todo el proyecto. Un pequeño equipo de mecánicos, diseñadores y pilotos estadounidenses había desarrollado un auto capaz de terminar con el dominio de Ferrari. Shelby lo resumió años después: “No creo que nada de mi carrera, incluida la victoria en Le Mans, haya sido más gratificante que ganar aquel campeonato”.

El éxito también marcó el final de los Daytona Coupe como autos oficiales. Los cambios reglamentarios alteraron la categoría y Ford concentró sus esfuerzos en el GT40. El CSX2300 fue vendido en 1966 y llevado a Japón, donde corrió hasta 1968 y consiguió victorias en Suzuka y Fuji. Ninguno de los otros cinco ejemplares prolongó de esa manera su vida competitiva.

Tras quedar fuera de las pistas, recibió un motor Ford V8 más convencional y fue registrado para circular por las calles de Tokio. Conservaba los escapes laterales de carrera y las huellas de una trayectoria que parecía haber terminado lejos del lugar donde había nacido.

El CSX2300 fue vendido en 1966 y llevado a Japón, donde corrió hasta 1968 (foto: Gooding Christie´s)

El historiador Michael L. Shoen logró localizarlo y ayudó a organizar su regreso a Estados Unidos. En 1975, el comprador fue el propio Carroll Shelby. Entre todos los autos que llevaron su nombre, aquel era una pieza especialmente ligada a uno de sus mayores logros deportivos.

Shelby conservó el Daytona Coupe durante 23 años y encargó su restauración en la configuración de 1965, con un motor Ford 289 V8 y una caja manual T10. El vehículo cambió nuevamente de manos en 1998 y, luego de otra restauración orientada a preservar su autenticidad, continuó participando en carreras y encuentros históricos.

Shelby conservó el Daytona Coupe durante 23 años y encargó su restauración en la configuración de 1965, con un motor Ford 289 V8 (foto: Gooding Christie´s)

Algunos rastros de su pasado permanecen en la carrocería, como las marcas del golpe sufrido en Sebring y distintas identificaciones de su etapa japonesa. Ahora, más de 60 años después, el CSX2300 volverá a cambiar de propietario. Gooding Christie’s lo presentará como uno de los principales lotes de sus subastas de Pebble Beach, con unos US$25 millones como estimación inicial, ya que el precio definitivo se conocerá cuando comience la puja.