Salió a la venta uno de los SUV del servicio secreto de los Estados Unidos

Durante décadas, los Chevrolet Suburban fueron el vehículo predilecto de los organismos de seguridad estadounidenses. Desde el Servicio Secreto hasta el Departamento de Estado, estos SUV de gran tamaño se convirtieron en una pieza habitual de las caravanas que trasladan presidentes, diplomáticos y altos funcionarios. Además, es muy raro ver que estas unidades desarrolladas específicamente para esas tareas lleguen al mercado privado.

Eso es justamente lo que ocurrió en las últimas semanas con una serie de Chevrolet Suburban HD (Heavy Duty) que comenzaron a aparecer en manos de particulares y concesionarios. Se trata de vehículos creados para soportar blindajes pesados y equipamiento de protección, con una configuración muy diferente a la de la versión de calle.

Una serie de Chevrolet Suburban HD (Heavy Duty) comenzaron a aparecer en manos de particulares y concesionarios

Una de las unidades más llamativas es comercializada actualmente por la firma especializada Northeast Auto Imports. El vehículo, que formó parte de la flota gubernamental, registra aproximadamente 35.000 millas recorridas (unos 56.000 kilómetros) y tiene un precio de venta de US$105.000. Según la publicación del concesionario, conserva buena parte de las especificaciones desarrolladas para uso oficial.

El vehículo, que formó parte de la flota gubernamental, registra aproximadamente 35.000 millas recorridas

La historia de estas Suburban comenzó en 2021, cuando la división GM Defense obtuvo un contrato del Departamento de Estado de Estados Unidos por US$36,4 millones para desarrollar una nueva generación de los SUV blindados pesados.

El objetivo era reemplazar vehículos que tradicionalmente eran blindados por terceros una vez salidos de fábrica por modelos concebidos desde el inicio para soportar el peso adicional de la protección balística.

El modelo forma parte de la división GM Defense

Internamente, estos vehículos fueron conocidos como HDSUV o Suburban Shield. Aunque conservan gran parte de la carrocería y del habitáculo de la Suburban comercial, utilizan una estructura reforzada derivada de las pickups Silverado HD, con suspensiones, frenos y componentes preparados para cargas muy superiores a las de un SUV convencional.

Pero el dato más llamativo está bajo el capó. Varias de las unidades identificadas por medios especializados estadounidenses equipan el motor LT4, un V8 naftero de 6,2 litros con compresor volumétrico (supercharger), similar al utilizado por deportivos de General Motors como el Corvette Z06 y el Cadillac CTS-V. La potencia ronda los 650 CV, una cifra poco habitual para un vehículo de estas características.

Cuenta con un motor LT4, un V8 naftero de 6,2 litros con supercharger

Cuenta con este motor ya que un SUV blindado puede superar ampliamente las cuatro toneladas de peso. Para mantener capacidad de aceleración, maniobras evasivas y velocidad de crucero aún con protección balística y equipamiento especial, los organismos de seguridad necesitan niveles de potencia muy superiores a los de una camioneta tradicional.

La documentación pública disponible indica que el programa original estuvo vinculado principalmente al Diplomatic Security Service (DSS), el organismo encargado de la protección diplomática del Departamento de Estado. No obstante, tanto el DSS como el Servicio Secreto utilizan históricamente vehículos de este tipo y comparten requerimientos técnicos similares.

El programa original estuvo vinculado principalmente al Diplomatic Security Service (DSS)

La aparición de estas unidades en el mercado también permite observar hacia dónde evolucionan los vehículos de protección de funcionarios en Estados Unidos. En lugar de adaptar modelos de serie, la tendencia es diseñar plataformas específicas capaces de soportar blindaje pesado desde el inicio del proyecto, una filosofía que hoy también forma parte de los desarrollos que General Motors realiza para futuras generaciones de vehículos presidenciales y de seguridad federal.