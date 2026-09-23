Se fabricó en 1955 y estuvo abandonado por 50 años: la historia del Porsche que se vendió por una suma millonaria

No llegó a la subasta después de una restauración de varios años ni con la carrocería preparada para ganar un concurso de clásicos. Este Porsche 356 Speedster de 1955 se presentó como había sido encontrado después de décadas guardado, sin restaurar y con las marcas acumuladas por el paso del tiempo. Pero eso no impidió que alguien pagara US$145.600 para llevárselo.

El auto fue uno de los lotes de las Amelia Island Auctions organizadas por Gooding Christie’s el 5 y 6 de marzo de este año en Florida y se vendió dentro de la estimación previa de la casa, que había calculado un valor de entre US$140.000 y US$180.000 sin precio de reserva.

El estado en el que llegó al remate es, en realidad, una parte importante de su historia. El chasis número 81093 perteneció durante más de 50 años a la colección de Robert J. Chevako, en New Woodstock, estado de Nueva York. Tras su muerte, seis vehículos que habían permanecido almacenados durante largos períodos salieron nuevamente a la luz. Gooding Christie’s presentó al conjunto como la New Woodstock Collection y mantuvo los autos sin restaurar.

Uno de los primeros Speedster

El ejemplar pertenece a la etapa conocida entre los coleccionistas como “Pre-A”, es decir, a los 356 anteriores a la llegada de la evolución 356 A. Su carrocería fue realizada por Reutter y originalmente salió terminado en Speedster Blue con interior beige.

Cuando era nuevo fue entregado a Hoffman Motors, la empresa de Max Hoffman en Estados Unidos, quien fue una figura decisiva para Porsche durante los primeros años de la marca en el mercado norteamericano. El importador austríaco radicado en Nueva York convenció a la compañía de desarrollar una versión más económica y despojada del 356, pensada especialmente para Estados Unidos.

El ejemplar pertenece a la etapa conocida entre los coleccionistas como “Pre-A”

El resultado apareció a fines de 1954 con el nombre 356 Speedster. Tenía parabrisas más bajo, interior simplificado, una capota elemental y menos equipamiento que otras variantes. Esa combinación de bajo peso, simplicidad y utilización deportiva terminó convirtiendo al modelo en uno de los 356 más reconocibles. También ayudó su llegada a Hollywood, ya que entre quienes condujeron un Speedster estuvo el célebre actor de la época James Dean, antes de adquirir el Porsche 550 Spyder con el que sufriría su accidente fatal en septiembre de 1955.

Un auto para volver a poner en marcha

Debajo de la carrocería, el Porsche subastado conserva una configuración acorde con su época. Tiene un motor bóxer de cuatro cilindros refrigerado por aire de 1290 cc, alimentado por dos carburadores Solex 32 PBI, que desarrolla 44 HP a 4200 rpm.

La transmisión es manual de cuatro velocidades y utiliza frenos hidráulicos de tambor en las cuatro ruedas y suspensión independiente mediante barras de torsión. También conserva un equipo de radio Blaupunkt.

Equipa un motor bóxer de cuatro cilindros que desarrolla 44 HP a 4200 rpm

El Speedster fue apenas uno de los 124 lotes vendidos durante las subastas de Gooding Christie’s en Amelia Island. La edición 2026 alcanzó US$72,1 millones en ventas y una tasa de adjudicación del 94%. En ese contexto, el viejo Porsche encontrado en New Woodstock quedó lejos de las cifras millonarias de los lotes principales, pero consiguió que más de 70 años de desgaste formaran parte de su valor, en lugar de ser algo que hubiera que ocultar.