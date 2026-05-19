Llega un nuevo SUV a la Argentina que se vende financiado a tasa 0 y en cuotas

Citroën, una de las automotrices que opera bajo el ala del Grupo Stellantis, lanzó en la Argentina la segunda generación del C5 Aircross, un Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C (mediano). Esta propuesta se presenta en una única versión denominada C5 Aircross Max, desarrollada sobre la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis.

El modelo, producido en Francia, expresa una identidad de diseño contemporánea, con una silueta robusta y líneas equilibradas que favorecen la optimización aerodinámica y la eficiencia.

La distancia entre ejes es de 2784 mm lopetegui

Al mercado local llega con un motor naftero 1.6 turbo de 1.598 cm³, que desarrolla una potencia máxima de 180 CV a 5500 rpm y un torque de 300 Nm disponibles desde las 2000 rpm. Según la firma, la entrega temprana del par favorece una conducción progresiva tanto en ciudad como en ruta.

Este conjunto mecánico se acopla a una caja de transmisión automática de 6 velocidades, que en conjunto permite alcanzar una velocidad máxima declarada de 215 km/h.

El baúl tiene una capacidad de 651 litros, ampliable hasta 1985 litros con las plazas traseras rebatidas lopetegui

En términos estéticos, el C5 Aircross Max cuenta con luces diurnas LED, ópticas traseras también LED “Light Wings”, llantas de aleación en negro brillante de 19”, espejos exteriores en negro brillante, embellecedores exteriores Gold Satin y ventanas traseras tintadas. A su vez, suma techo panorámico con vidriado de doble panel con apertura eléctrica y cortina black-out.

En cuanto a los colores, el nuevo SUV de Citroën está disponible en seis opciones: Verde Astoria, Gris Platinium, Negro Perla Nera, Rojo Rubí, Blanco Okenita y Azul Eclipse.

Dentro del habitáculo incorpora asientos de cuero y las plazas delanteras son calefaccionadas. La butaca del conductor, a su vez, cuenta con ajuste eléctrico y refuerzos con ergonomía personalizada.

Otro aspecto destacado por la firma es que, gracias a la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos, se reducen las vibraciones y mejora el aislamiento de los ocupantes.

Los asientos son de cuero lopetegui

En lo que gira en torno a la tecnología, el modelo incorpora Citroën Connect, con un sistema multimedia que integra una pantalla táctil central de 13 pulgadas, compatible con Mirror Screen, Apple CarPlay y Android Auto, y reconocimiento de voz mediante el comando “Hello Citroën”.

El puesto de conducción se completa con un tablero de instrumentos digital de 10 pulgadas y un Head-Up Display, que proyecta información clave en el campo visual del conductor, reduciendo distracciones y mejorando la seguridad. La conectividad a bordo, además, cuenta con cuatro tomas USB tipo C (dos delanteras y dos traseras), cargador inalámbrico, conexión Bluetooth, radio con mandos al volante y toma de 12V delantera.

La central multimedia está ubicada en posición vertical lopetegui

El nuevo Citroën C5 Aircross Max incorpora en seguridad un amplio conjunto de asistencias a la conducción y sistemas de protección. En seguridad activa, suma frenos ABS con Repartidor Electrónico de Frenado (REF) y Ayuda al Frenado de Urgencia (AFU), control de estabilidad (ESP), control de tracción (ASR) y ayuda al arranque en pendiente (Hill Assist). En materia de seguridad pasiva, equipa seis airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina), anclajes ISOFIX y Top Tether en las plazas traseras y detector de subinflado de neumáticos.

Además, el SUV integra el paquete Drive Assist 2.0, que incluye frenado autónomo de emergencia (Active Safety Brake), alerta de riesgo de colisión, alerta de tráfico transversal trasero, asistencia activa de mantenimiento de carril, asistencia de velocidad en curvas, control crucero adaptativo con función Stop & Go, monitoreo de punto ciego extendido, reconocimiento de señales de tránsito e indicador de descanso recomendado.

Así es el Citroën C5 Aircross Max

El equipamiento se completa con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión 360°, proyectores Matrix LED inteligentes y espejo interior con antiencandilamiento.

El precio de lanzamiento del Citroën C5 Aircross Maxes de $59.900.000 y tiene financiación de hasta $18.000.000 a tasa 0 a 18 meses.