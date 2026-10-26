Subastan 21 autos, SUV y pickups desde $8 millones: cómo participar

En un contexto en el que acceder a un auto 0km resulta un desembolso significativo, las subastas de usados se presentan como una alternativa para quienes buscan unidades a precios competitivos. En ese sentido, el próximo 28 de octubre se realizará un nuevo remate online que incluirá 21 lotes de vehículos, entre ellos autos, SUV y pickups.

La subasta estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se llevará a cabo de manera online, por cuenta y orden de diversas empresas, con el cierre de las ofertas que comenzará a partir de las 13 horas.

“Esta subasta reúne una oferta diversa de vehículos que responde tanto a las necesidades de empresas y profesionales que buscan renovar sus flotas como a las de particulares interesados en incorporar una nueva unidad. La modalidad online facilita la participación desde todo el país y brinda acceso a distintas oportunidades de compra”, señala Martín Ruiz, gerente del área de Subastas de Activos de Monasterio Tattersall.

Si bien a continuación se detallan algunos de los modelos más destacados, ya sea por su precio o por su bajo kilometraje, se recomienda visitar el sitio web de la subasta, tanto para conocer todos los lotes disponibles como para acceder a mayor información sobre las unidades mencionadas.

Los modelos más destacados

Con un precio inicial más bajo aparecen tres lotes de Renault Fluence, todos con un precio de partida de $8.000.000. Por mencionar uno de ellos, todos fueron patentados en 2016 y el que tiene el menor kilometraje declara unos 76.514 kilómetros recorridos.

Renault Fluence

Luego, de Toyota, por ejemplo, hay un Yaris sedán, con un precio mínimo de $16.000.000, patentado en 2021 y con 85.000 kilómetros recorridos, según la plataforma.

Toyota Yaris

Con un precio base superior de $20.000.000 aparecen dos lotes de Toyota Corolla, ambos modelo 2022. El de menor kilometraje registra 41.341 kilómetros.

Toyota Corolla

En lo más alto de esta subasta aparecen SUV del segmento D, como la SW4, y algunas Hilux. De esos segmentos, el lote con el precio base más alto es una SW4, que parte de los $42.000.000, es modelo 2023 y tiene 104.726 kilómetros recorridos.

Toyota SW4

¿Cómo participar de la subasta?

Al igual que en todas las subastas online, el primer paso es contar con una cuenta en la web oficial de la martillera. Para poder participar, por otro lado, se necesitará una caución del 10% de un depósito en efectivo o un 30% con ECHEQ en garantía. Sobre esto, hay que hacer una aclaración.

El primer porcentaje mencionado es el 10% sobre el crédito de cada usuario en la web de la martillera. Una vez creada una cuenta, se puede ingresar dinero a través de un depósito en efectivo o una transferencia bancaria para convertirlo en un activo dentro de la web, como si se tratase de una billetera virtual. Es sobre ese monto depositado que se abona el 10%.

En cuanto al segundo, “es la modalidad recomendada por la casa martillera ya que se pide que se confeccione con fecha diferida. Al no ser depositado, no se realiza movimiento de dinero y se evitan costos de débito y créditos innecesarios”, explicaron.

Una vez hecho esto, resta ofertar la cantidad de veces que se considere necesaria por un lote. Siempre predominará la más alta y en ningún caso las ofertas se pueden anular. “Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente”, comentaron.