Subastan autos, motos y pickups desde $500.000: cómo y cuándo participar

El próximo miércoles 5 de noviembre se realizará una nueva subasta de vehículos por ejecución prendaria organizada por el Banco Santander, a través de la plataforma online de Narvaezbid.

En dicho remate se ofrecerán más de 100 unidades, entre autos, utilitarios, pickups, camionetas y motos. Los valores base comienzan en $300.000 para las motos y $500.000 para los autos, y el cierre de la puja está previsto para ese mismo día a partir de las 11:00 horas.

Los vehículos más destacados de la subasta

Autos

En esta almoneda figuran 80 unidades de distintas marcas y modelos. Por ejemplo, un Fiat Cronos Like 1.3 patentado en 2024 y con 74.094 kilómetros.

Fiat Cronos Like 1.3 (2024)

También hay un Volkswagen Polo Track MSI MT modelo 2025, con 31.434 kilómetros recorridos y con un precio mínimo de $500.000.

Volkswagen Polo Track MSI MT (2025)

Por otro lado, destaca un Toyota Corolla XEi Pack 1.8 CVT, que se patentó en 2017, cuenta con 155.128 kilómetros y también con un valor inicial para la subasta de $500.000.

Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT (2017)

Pickups

Por el lado de las pickups, hay cuatro que todas parten de un precio inicial de $500.000. Así, figuran una Nissan Frontier LE 4x4 patentada en 2017 y con 139.424 kilómetros.

Nissan Frontier LE 4x4 (2017)

Otra es una Volkswagen Amarok 2.0 L TDI 4x2, patentada en 2015 y con 196.784 kilómetros recorridos.

Volkswagen Amarok 2.0 L TDI 4x2 (2015)

De la marca japonesa líder en ventas de 0km, Toyota, hay una Hilux 2.5 TD 4x4, modelo 2010 con 249.943 kilómetros en su tablero.

Toyota Hilux 4x4 DX Pack 2.5 TD (2010)

Y por último, en el segmento de las pickups, aparece una Ford Ranger 3.2 L DC 4x4 (2015) sin un kilometraje declarado.

Ford Ranger DC 4x4 XLT AT 3.2 L (2015)

Camiones

Este remate contará con la presencia de un camión Foton Aumark S3 916, patentado en 2024 con 14.109 kilómetros recorridos. Al igual que el resto de los vehículos destacados, este pesado parte de un mínimo de $500.000.

Foton camión Aumark S3 916

Motos

Entre las motos más destacadas aparecen varias Bajaj Rouser 200, que parten desde los $300.000.

Bajaj Rouser 200 (2024) por un mínimo de $300.000

También aparece una Lifan KP350, modelo 2024, con 6167 kilómetros recorridos y con un precio mínimo también de $300.000

Lifan KP350 (2024)

Por último, también destaca una Corven Triax 250, patentada en 2024, con 8472 kilómetros recorridos y el mismo precio mínimo que los dos motovehículos anteriores.

Corven Triax 250 (2024)

Es importante destacar que el detallado técnico de cada unidad así como su estado y condición se encuentra destacado en el sitio web de Narvaezbid.

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo hay que registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.