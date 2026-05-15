El secreto que evita que frenes de golpe en un semáforo

Los semáforos cumplen una función clave para ordenar el tránsito y no respetarlos constituye una infracción vial grave que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se sanciona con multas de entre $284.700 y $1.423.500.

Para evitar este tipo de situaciones, algunos semáforos hace un tiempo comenzaron a incorporar cuenta regresiva, que indica de forma clara al conductor cuándo la luz está por pasar de verde a rojo y viceversa. En definitiva, este sistema permite anticiparse y reducir la velocidad de manera progresiva cuando el semáforo está por cambiar.

Sin embargo, esta tecnología no está presente en toda la red semafórica del país. En ese contexto, en muchos cruces resulta difícil anticipar cuándo se producirá el cambio de luz y, al circular por una avenida a 60 km/h, puede ser necesario realizar una frenada brusca para no cruzar en rojo ni invadir la senda peatonal (que también constituye una falta de tránsito).

En algunas ocasiones, el semáforo vehicular no cuenta con señal de cuenta regresiva y el peatonal sí Shutterstock - Shutterstock

Para esos casos existe una técnica sencilla que suele funcionar, sobre todo en las avenidas que cuentan también con semáforos peatonales (una referencia muy útil para el conductor).

A modo de explicación y en un caso hipotético, si se circula por una avenida y se observa que el semáforo peatonal comienza a titilar indicando que está por pasar a rojo, es una señal clara de que el semáforo vehicular en ese mismo sentido también está próximo a cambiar a rojo.

Imagen ilustrativa de la técnica para saber cuándo cambia el semáforo vehicular a rojo

En otras palabras, puede pensarse como un efecto dominó. El semáforo peatonal reacciona un poco antes que el vehicular, advirtiéndole a peatones que pronto podrán cruzar y, por ende, el tránsito se va a detener.

Sirve a modo de advertencia previa para los conductores quienes, advirtiendo el cambio del semáforo peatonal pueden adelantarse a la modificación que tendrá la señal que les corresponde.

Ejemplo real de cómo el semáforo peatonal anticipa el cambio a luz roja del semáforo vehicular

Cuándo prescriben las infracciones de tránsito

En caso de no haber podido evitar la frenada y haber quedado detenido sobre la senda peatonal, es importante saber que las infracciones de tránsito no son eternas, ya que todas tienen un plazo de prescripción, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito.

Según el artículo 89 de dicha norma, las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las infracciones graves lo hacen a los cinco años, siempre que en ese período no haya actos administrativos que interrumpan el plazo, como una notificación fehaciente.

Las infracciones de tránsito tienen una fecha de prescripción r.classen - Shutterstock

Ahora bien, estos plazos pueden variar según la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, se respeta el esquema general: las multas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, el criterio es distinto, ya que el plazo de prescripción es de cinco años para todas las infracciones, sin distinguir entre leves o graves.

Es importante saber que, más allá de que una infracción de tránsito haya prescripto, por lo general suele continuar figurando en los sitios web de infracciones correspondientes a cada jurisdicción. En esos casos, cuando la falta ya prescribió, se debe presentar un descargo para solicitar la nulidad del acta.