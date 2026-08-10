Subastan motos, SUV y pickups desde $1,9 millones: cómo participar

Las subastas online continúan consolidándose como una alternativa para quienes buscan adquirir vehículos usados a valores competitivos. En ese contexto, el próximo 11 de agosto se realizará un nuevo remate que pondrá a la venta pickups, utilitarios, autos y motos de distintas marcas, con la posibilidad de participar desde cualquier punto del país.

El remate será organizado por Monasterio Tattersall Activos, comenzará con el cierre de ofertas previsto para las 13 horas y la venta se realizará por cuenta y orden de distintas empresas.

Si bien a continuación se detallan algunos de los modelos más destacados, ya sea por su precio base o por las características de la unidad, se recomienda visitar el sitio web de la subasta para conocer el catálogo completo y consultar la información detallada de cada lote.

Como es habitual en este tipo de subastas, las motos son los lotes que parten de los precios base más bajos. En este caso, se ofrecen tres Honda XR250 Tornado modelo 2021, una de las cuales tiene un precio base sugerido de $1.900.000.

La Honda XR250 Tornado es el lote con el precio base más bajo

En el segmento de los autos también aparecen varios modelos, aunque uno de los más destacados es un Toyota Yaris Sedán modelo 2021, que tiene un precio base sugerido de $15.000.000 y 137.938 kilómetros declarados.

Toyota Yaris

Un escalón más arriba, en el segmento de los SUV, figura una Chevrolet Tracker modelo 2022, con 67.782 kilómetros declarados y un precio mínimo sugerido de $20.000.000.

Chevrolet Tracker

Ya en el segmento de las pick-ups, uno de los lotes corresponde a una Toyota Hilux 4x4, patentada en 2018 y con 107.708 kilómetros declarados, que parte de un precio inicial de $20.000.000.

Toyota Hilux

Cómo participar de la subasta

La participación será exclusivamente online. Para poder ofertar, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma de Monasterio Tattersall Activos y solicitar la habilitación correspondiente.

Como requisito para participar será necesario constituir una garantía equivalente al 10% del valor mediante depósito o transferencia bancaria, o bien del 30% mediante eCheq en garantía. En caso de no efectuar ofertas o de no resultar adjudicatario, ese importe será reintegrado en su totalidad entre cuatro y cinco días hábiles después de la subasta.

Durante el remate, cada participante podrá realizar todas las ofertas que considere necesarias. Incluso será posible mejorar una oferta previa sobre un mismo lote, prevaleciendo siempre la propuesta de mayor valor.

El sistema también contempla una prórroga automática del cierre. Si un participante realiza una oferta dentro de los últimos 30 segundos antes de finalizar la puja de un lote, el cronómetro se extenderá otros 30 segundos para permitir nuevas ofertas. Ese mecanismo se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que ya no se registren nuevas propuestas.