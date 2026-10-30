Subastan un auto diseñado por LeBron James del cuál solo hay dos en todo el mundo

Cuando los mejores deportistas y artistas del mundo alcanzan cierto nivel, comprar un auto de lujo no parece ser suficiente. Ahí entra la personalización al extremo para permitirles sentir que el vehículo fue pensado exclusivamente para ellos, con cada toque pensado y relacionado con su dueño. Es el caso de LeBron James, quién se quedó con gusto a poco al comprar un Mercedes-Maybach S 680, uno de los sedanes más lujosos de la marca alemana.

El remate tendrá lugar durante las subastas Retromobile New York, previstas para el 20 y 21 de noviembre Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Por eso, la figura de la NBA quiso darle su toque personal y eligió desde el color de la carrocería hasta los bordados de los asientos. Incluso hizo grabar las coordenadas de Akron, la ciudad donde creció, en la consola central. Luego de todas las especificaciones, Mercedes Benz fabricó dos ejemplares prácticamente idénticos, uno se lo quedará el basquetbolista y el otro será subastado con fines benéficos.

El remate tendrá lugar durante las subastas Retromobile New York, previstas para el 20 y 21 de noviembre. Gooding Christie’s, la firma encargada de la venta, estima que el auto podría alcanzar entre US$425.000 y US$550.000, aunque no tendrá un precio mínimo de reserva. Para crear estos dos ejemplares, el jugador de Los Angeles Lakers trabajó con el programa MANUFAKTUR Made to Measure de la marca que permite personalizar los vehículos con materiales, colores y terminaciones especiales.

La firma encargada de la venta estima que el auto podría alcanzar entre US$425.000 y US$550.000 Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Cómo es el exclusivo Mercedes-Maybach de LeBron James

Debajo del capó conserva la mecánica del S 680 convencional, que no es poca cosa. Tiene un motor V12 biturbo de 6,0 litros que entrega unos 630 CV, asociado a una caja automática de nueve velocidades y tracción integral.

Para el exterior, James eligió un color marfil claro no metalizado (Light Ivory), que combinó con llantas Maybach forjadas de 20 pulgadas. El interior, en cambio, está revestido en cuero Nappa azul (Stormy Weather Blue), con costuras color porcelana.

El interior está revestido en cuero Nappa azul con costuras color porcelana Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Pero hay detalles que lo hacen todavía más particular. En los guardabarros delanteros, las tradicionales insignias V12 fueron reemplazadas por una corona con las iniciales LJ, el logotipo personal del basquetbolista. Según la automotriz alemana, es la primera vez que Maybach realiza una modificación de este tipo. El mismo emblema aparece en los apoyacabezas, las alfombras y otros sectores del habitáculo.

En los guardabarros delanteros, las tradicionales insignias V12 fueron reemplazadas por una corona con las iniciales LJ Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Otro guiño a su historia está en la consola central, donde hizo grabar las coordenadas de Akron, Ohio, la ciudad donde pasó su infancia y comenzó a jugar al básquet.

En cuanto al confort, el Maybach cuenta con asientos traseros ejecutivos con calefacción, ventilación y masajes, climatización de cuatro zonas, techo panorámico y un sistema de sonido Burmester 4D. También tiene suspensión neumática y dirección en las ruedas traseras para facilitar las maniobras.

El Maybach cuenta con asientos traseros ejecutivos con calefacción, ventilación y masajes, climatización de cuatro zonas, techo panorámico y un sistema de sonido Burmester 4D Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Una de las unidades será destinada a la LeBron James Family Foundation, que le dará el dinero obtenido a sus programas educativos y de asistencia a familias de Akron, especialmente a través de la iniciativa I PROMISE.

“La oportunidad de diseñar mi propio Mercedes-Maybach personalizado era algo que jamás imaginé cuando era niño y crecía en Akron. Tener ahora la oportunidad de ayudar a mi comunidad y a las familias a las que apoyamos a través de esta subasta significa muchísimo para mi Fundación”, expresó James en un comunicado difundido por la casa de subastas.