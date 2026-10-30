Trump anunció que Audi invertirá US$4000 millones en una nueva planta de SUV: el impacto en la Argentina

A diez días de las elecciones legislativas, el presidente Donald Trump buscó generar impacto en su cruzada de campaña por recuperar la industria estadounidense. Acompañado por Gernot Döllner, CEO de Audi, el mandatario norteamericano anunció en Georgia que la automotriz alemana planea invertir US$4000 millones en una fábrica con capacidad para producir hasta 200.000 SUV al año y generar unos 4500 empleos. “Sin aranceles, no vendrían”, sostuvo.

Pero la euforia del empresario llegó antes de que estuviera todo resuelto. El proyecto todavía necesita la aprobación del comité ejecutivo de Volkswagen, la casa matriz de Audi. Y la aparición de Döllner en el escenario electoral abrió una disputa en Alemania, donde el grupo recorta puestos y revisa el futuro de varias fábricas.

Trump anunció que Audi invertirá US$4000 millones en una nueva planta de SUV que podrían llegar a la Argentina AUDI AG

Para Audi, producir en Estados Unidos permitiría mejorar un negocio que hoy pierde dinero y depende por completo de autos importados. Para Trump, el anuncio ofreció un caso concreto con el que defender su política comercial. Pero la historia de la inversión empezó antes de su regreso a la Casa Blanca y también incluye incentivos públicos, negociaciones con Georgia y posibles concesiones sobre los propios aranceles.

La planta se instalaría en el Middle Georgia Megasite, en Peach County, cerca de Macon. El gobierno estatal prevé preparar el terreno en 2027, comenzar la construcción en 2028 y alcanzar la plena producción en 2031. Reuters identificó a los Q7, Q8 y Q9 como los modelos previstos, a partir de un funcionario estadounidense; Audi, en su comunicado, habló de SUV premium orientados al mercado norteamericano.

.@POTUS: I am thrilled to announce a massive auto manufacturing investment in the Great State of Georgia.



Audi has just committed to invest $4.25 BILLION in Macon — to begin construction next month on a massive plant that will produce 200,000 cars per year. pic.twitter.com/KHqdie8Tzb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2026

De los incentivos de Biden a los aranceles de Trump

En febrero de 2023, durante el gobierno de Joe Biden, Audi ya evaluaba fabricar autos eléctricos en Estados Unidos. El entonces CEO, Markus Duesmann, explicó que los beneficios del “Inflation Reduction Act” habían vuelto atractiva esa posibilidad. Las alternativas incluían construir una planta propia o aprovechar instalaciones de Volkswagen.

Dos años después, Döllner dijo a Reuters que la compañía ampliaría su producción norteamericana y pretendía decidir la ubicación durante 2025. Para entonces, las amenazas arancelarias de Trump habían agregado presión. Pero el año terminó sin una definición y con la condición de parte de la empresa de tener apoyo público para justificar económicamente el proyecto.

Audi presentó la tercera generación del Q7, su SUV grande AUDI AG

Los aranceles actuales encarecen abastecer Estados Unidos desde el exterior y a la vez consumen recursos que la compañía necesita para invertir. La marca importa los autos que vende en los Estados Unidos desde Europa y México, mientras competidores como BMW y Mercedes-Benz cuentan desde hace años con producción local.

Actualmente, los autos originarios de la Unión Europea tienen una tasa combinada del 15% al ingresar en Estados Unidos. Producir dentro del país permitiría evitar ese costo sobre los vehículos terminados, aunque no elimina por sí solo la exposición a gravámenes sobre componentes importados.

Audi RS Q8 Performance

El problema inmediato es que la fábrica tardará años en producir. De ahí la importancia de una negociación que va más allá del terreno y las instalaciones. The Wall Street Journal informó el jueves 29 de octubre que Washington aseguró a Audi que desarrollaría un programa de alivio arancelario para fabricantes que inviertan en el país. Podría incluir exenciones o compensaciones sobre importaciones, aunque sus condiciones todavía se están definiendo.

El anuncio en un estado en disputa y el costo político en Alemania

El anuncio se dio en el estado de Georgia que cuenta con elecciones competitivas por el Senado y la gobernación, donde Trump utilizó el acto del 24 de octubre para respaldar a candidatos republicanos. Por el lado de Audi explicaron después que su delegación había viajado para avanzar en las negociaciones y recibió una invitación a anunciar el proyecto junto al presidente y reconocieron que las circunstancias podían interpretarse como una señal política.

Fábrica de Audi en Ingolstadt Audi

En Alemania, Christiane Benner, presidenta de IG Metall (el sindicato industrial más grande de Europa y el más dominante en Alemania) y vicepresidenta del consejo de supervisión de Volkswagen, calificó la presentación como “profundamente vergonzosa” y “políticamente inaceptable”. Además, acusó a Döllner de vulnerar las reglas de neutralidad política de la empresa. Reuters informó, por otra parte, que una fuente conocedora del asunto sostuvo que el directorio de Audi había autorizado previamente una excepción.

Esto no quiere decir que el sindicato rechace producir en Estados Unidos, ya que reconocieron la importancia de ese mercado y reclamaron una estrategia clara para crecer allí. Su exigencia es que esa expansión venga acompañada de garantías para los trabajadores y las fábricas alemanas.

Invertir mientras se recorta

La discusión ocurre en un momento difícil para el grupo. Volkswagen informó este jueves una pérdida operativa de €5860 millones en el tercer trimestre. El resultado estuvo afectado por fuertes deterioros contables, principalmente vinculados con Porsche. El margen operativo acumulado en nueve meses fue de apenas 3,8%.

En ese panorama la reestructuración contempla alrededor de 100.000 recortes de puestos en el conjunto de Volkswagen. Cuatro plantas alemanas, incluida la de Audi en Neckarsulm, no tienen garantizados nuevos programas de producción una vez que terminen los actuales, entre 2031 y 2034.

La planta de Volkswagen en Dresde, conocida como “Fábrica Transparente” dejó de producir vehículos

En ese contexto, anunciar miles de empleos en Estados Unidos inevitablemente alimenta el conflicto interno. Pero tampoco se trata de un traslado directo de esos SUV desde Alemania, ya que los Q7 y Q8 actuales se fabrican en Bratislava, Eslovaquia.

El posible efecto para la Argentina

La nueva procedencia también podría cambiar las condiciones de llegada de esos autos a la Argentina. El acuerdo comercial bilateral, firmado en febrero todavía no está vigente pero se espera que en los próximos meses se avance con su envío al Congreso.

El texto prevé un cupo anual de 10.000 vehículos estadounidenses elegibles sin arancel (no pagan el 35%), compartido entre las posiciones comprendidas y asignado por orden de ingreso. Evitar el arancel podría mejorar el costo de importación, sin traducirse necesariamente en una rebaja equivalente del precio al público.

(FILES) New vehicles of German car maker Mercedes Benz stand parked at the port of Bremerhaven, Germany, on February 26, 2024. The 25-percent tariffs that the administration of President Donald Trump will impose as of April 3, 2025 will apply to cars and parts not manufactured in the United States. (Photo by FOCKE STRANGMANN / AFP) FOCKE STRANGMANN - AFP

Un futuro Audi fabricado en Georgia podría beneficiarse si calificara como originario estadounidense, estuviera incluido entre los vehículos alcanzados y accediera al cupo.

No hay un cambio de abastecimiento anunciado para la Argentina. Reuters anticipó que parte de la producción estadounidense se exportaría, pero no identificó destinos. La posibilidad dependerá de que la fábrica se concrete, del régimen comercial que rija cuando empiece a producir y de la decisión de Audi sobre cómo atender el mercado local. Antes de eso, Volkswagen todavía debe aprobar la inversión que Trump ya salió a celebrar.