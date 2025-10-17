Tecnología, diseño y la identidad de siempre: todos los detalles del nuevo Peugeot 408

¿Es un SUV? ¿Es un sedán? ¿Es un coupé? Es todo eso: lo mejor de cada mundo, en un mismo vehículo.

La Estancia Vigil se llenó de invitados para conocer al nuevo 408. En un evento que combinó lo mejor de la gastronomía cuyana con un espacio sofisticado y elegante, los presentes pudieron vivir en primera persona cómo es manejar al nuevo integrante de la familia Peugeot.

Más que una presentación formal para la prensa e invitados, la propuesta buscó transmitir el espíritu de este auto que viene a completar la alta gama de la marca, junto al 3008 y el 5008: elegancia, tecnología, diseño disruptivo y prestaciones únicas para su segmento.

En un espacio al aire libre las charlas de Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina; Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis y de Soledad Bereciartúa, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis marcaron el comienzo de la jornada, para luego continuar con el test drive por la Panamericana; y terminar la jornada con platos tan perfectos como sólo la Casa Vigil puede servir. Una tarde con verdadero espíritu francés.

Estancia Vigil, sofisticación y elegancia.

Estancia Vigil, una extensión de Mendoza en Buenos Aires.

Los invitados fueron recibidos con una recepción y desayuno.

La bienvenida al evento de lanzamiento del Peugeot 408.

El nuevo Peugeot 408: el protagonista de la jornada.

El evento también incluyó los recientes lanzamientos: Peugeot 3008 y 5008.

La marca eligió rememorar tres autos históricos de la saga 400, dos de ellos diseñados por el legendario Pininfarina.

Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis.

Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina.

El nuevo 408 completa la trilogía de alta gama de Peugeot este 2025.

Las dimensiones del volante facilitan la visibilidad al i-Cockpit.

Asientos con masajeador con ocho diferentes opciones.

Tapizados confeccionados en cuero Alcántara, y el techo solar eléctrico.

Caja automática de 8 velocidades.

Tablero digital 3D y pantalla de 10’’.

Espacio interior confortable.

“No existe ningún otro auto de estas características en el mercado argentino”, destacó Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina.

“Peugeot pisa fuerte con este sedán deportivo con un diseño único en el mercado”, expuso Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis.

Soledad Bereciartúa, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis.

El techo solar eléctrico.

El baúl de un sedán, con la estética de un SUV.

Baúl con capacidad de 536 litros (que llegan a 1611 con el asiento trasero rebatido).

Después del test drive, los sabores de Estancia Vigil agasajaron a los invitados.

Costilla Estancia Vigil en cocción de 5 horas, gajos de papas y cebollas caramelizadas.

Barricas de roble francés, entorno perfecto para el Peugeot 408.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.