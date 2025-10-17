Tecnología, diseño y la identidad de siempre: todos los detalles del nuevo Peugeot 408

¿Es un SUV? ¿Es un sedán? ¿Es un coupé? Es todo eso: lo mejor de cada mundo, en un mismo vehículo.
La Estancia Vigil se llenó de invitados para conocer al nuevo 408. En un evento que combinó lo mejor de la gastronomía cuyana con un espacio sofisticado y elegante, los presentes pudieron vivir en primera persona cómo es manejar al nuevo integrante de la familia Peugeot.
Más que una presentación formal para la prensa e invitados, la propuesta buscó transmitir el espíritu de este auto que viene a completar la alta gama de la marca, junto al 3008 y el 5008: elegancia, tecnología, diseño disruptivo y prestaciones únicas para su segmento.
En un espacio al aire libre las charlas de Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina; Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis y de Soledad Bereciartúa, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis marcaron el comienzo de la jornada, para luego continuar con el test drive por la Panamericana; y terminar la jornada con platos tan perfectos como sólo la Casa Vigil puede servir. Una tarde con verdadero espíritu francés.
