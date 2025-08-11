El camión del futuro ya está en Argentina: Aurelia presentó el IVECO S-WAY, el primer EURO 6 del país

Hablar del concesionario Aurelia es hablar de tradición, calidad e innovación. Fuimos testigos, junto a más de 400 invitados, de la envergadura de esta empresa automotriz familiar que ya cursa su cuarta generación. ¿El motivo? Presenciar el lanzamiento del nuevo modelo de camiones, el IVECO S-WAY, una revolucionaria apuesta que llega al sector para abrirse paso con su tecnología de vanguardia.

En su casa central de Pacheco, en la zona norte de Buenos Aires, los clientes fueron convocados a un megaevento para conocer el primer camión bajo la norma EURO 6 de la Argentina. Esto es producto de una alianza estratégica entre Aurelia e IVECO, que ya cumplió sus “bodas de oro”, ya que fue uno de los primeros representantes de IVECO a nivel nacional y mundial, y hace 56 años que forja una trayectoria junto a la compañía.

Félix Bonamico, Mateo Bonamico, Ramiro Bonamico, Rodrigo Bonamico y Axel Bonamico.

“Hace 56 años que acompañamos a IVECO, una empresa internacional que tiene fábrica en Córdoba, con más de 700 empleados y una red de concesionarios muy fuerte. Somos la cuarta generación que trabaja con la empresa. Nos dedicamos todo el día a pensar en cómo vender y satisfacer al cliente”, destacó Axel Bonamico, director de Aurelia.

Un paso más adelante

Aurelia, además de ser un socio estratégico de IVECO, siempre tuvo como objetivo liderar el sector. Fue la primera empresa en obtener la concesión de camiones y formó parte de la primera venta de un camión IVECO fabricado en Córdoba: el 619, en su versión chasis. Al mismo tiempo, fue pionera en la entrega de las dos primeras unidades Stralis 6x2 propulsadas a GNC para la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Aurelia fue pionera en vender los primeros camiones a GNC del país, y hoy vuelve a marcar tendencia con el modelo EURO 6.

“Aurelia fue pionera en vender los primeros camiones a gas. Los vendimos a empresas de recolección de basura, y hoy Aurelia tiene casi el 90 por ciento del mercado de las empresas de recolección de residuos del país. Ahora, la presentación de este camión IVECO S-WAY incluye una versión a gas, muy solicitada por las multinacionales por una cuestión de sustentabilidad. Los clientes lo probaron acá en Argentina y les ha dado grandes resultados, así que tengo mucha fe en que sigan comprando”, indicó Axel Bonamico.

En tanto, como parte de su estrategia comercial, desarrollaron Aurelia Rental, un servicio destinado al alquiler de unidades pesadas que se adaptan de la mejor manera a empresas de servicios como minería y grandes obras civiles.

Axel Bonamico.

“Contamos con un servicio de alquiler de camiones, siempre IVECO. Tenemos más de 70 camiones andando por todo el país. Son los que alquilan las empresas que prestan servicios petroleros o constructoras involucradas en grandes proyectos, y nos piden que los acompañemos. Estamos muy contentos y orgullosos de comenzar con este tipo de negocios”, comentó.

Aurelia atiende las necesidades de todos los mercados. Empresas de gas, petróleo, minería, logística, construcción y, sobre todo, recolección de residuos, confían en su servicio. Por eso, han vendido más de 12.000 camiones en los últimos 10 años y cuentan con un servicio de postventa integral. Alrededor de 70 mecánicos, repartidos entre los cuatro talleres de Pacheco, Daily Center, Junín y Ramallo, atienden a más de 500 camiones por mes.

Un heavy player del segmento

En 2025, la apuesta de Aurelia tiene como foco el modelo IVECO S-WAY. Denominado como “el mejor camión de la historia de IVECO”, esta nueva propuesta cuenta con asistencia remota de última generación y conexión total entre el conductor, el gestor de flota y el vehículo.

Diseñado para el futuro: el S-WAY fue desarrollado con foco en la eficiencia, la seguridad y la sustentabilidad, bajo los estándares más exigentes de Europa.

Además, ofrece mayor potencia, un bajo costo de mantenimiento y alta eficiencia en el consumo de combustible. Una de sus novedades es la cabina reforzada, espejos retrovisores de gran angular, paragolpes tripartido y múltiples asistentes a la conducción.

Ricardo Cardozo, Country Manager de Iveco Group, destacó: “Lo llamamos el mejor camión de la historia de IVECO. Es un camión con norma EURO 6, mientras que la norma vigente en Argentina es EURO 5, por eso IVECO está a la vanguardia de la tecnología. Estamos trayendo un camión mucho más amigable con el medio ambiente, menos contaminante, y es el tope de gama que tenemos en la región. Por su parte, una de las características principales de este modelo es la conectividad. Es algo que define al camión. Monitorea de manera permanente 450 parámetros de funcionamiento, y estos son transmitidos a nuestro control room. Nuestros especialistas pueden seguir el vehículo y anticiparse a problemas que podrían surgir, evitando que el camión quede parado y coordinando asistencia ante cualquier inconveniente no programado.Es un orgullo para la marca IVECO poder contar con un concesionario que hace tantos años trabaja con nosotros”.

El nuevo IVECO S-WAY monitorea 450 parámetros en tiempo real y permite asistencia remota para evitar paradas inesperadas.

Se trata del primer camión en Argentina desarrollado bajo la norma EURO 6, una de las más estrictas de Europa en materia de emisiones contaminantes. Esta regulación limita la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y otros gases nocivos, posicionando al vehículo como una opción más limpia y sustentable frente a aquellos que aún responden a normativas anteriores como EURO 5 o EURO 4.

Negocios con alma

La convocatoria del evento no fue casual: 450 invitados, en su mayoría clientes, reflejan la misión de Aurelia, que trasciende generaciones. La cercanía con los clientes es el principal valor del negocio, ya que conocen a cada uno de ellos. De hecho, el concesionario obtuvo la Categoría Diamante de IVECO en Argentina por su experiencia 360°de cara al cliente.

Negocios con alma: La conexión entre Aurelia y sus clientes va más allá de lo comercial. Una comunidad construida sobre la confianza y la cercanía.

Diego Avatte, gerente general de Contenedores Hugo, cliente de Aurelia desde hace más de 15 años, cuenta su experiencia con la concesionaria: “Somos una empresa de transporte de residuos industriales, que trabaja en Capital y en el AMBA, y tenemos una flota de 100 camiones. El vínculo con Aurelia nació primero como una amistad y luego como relación comercial. En los últimos cinco años apostamos fuerte a la marca y comenzamos un plan de renovación de unidades. Considero que Aurelia no es un proveedor, sino un socio estratégico que nos acompaña. Siempre digo que uno elige primero al concesionario y después a la marca. Donde uno se siente cómodo, donde hay respuestas, postventa y confianza para cerrar una operación”, señaló.

Clientes y empresas de todo el país dijeron presente en el evento de Aurelia para conocer de cerca las prestaciones del camión más avanzado de IVECO.

De esta manera, Aurelia celebra el valor de crecer junto a sus clientes y continuar siendo punta de lanza en el sector. Todo esto gracias a su visión familiar, de la mano de su socio estratégico, y a su objetivo de brindar soluciones para todo tipo de industrias, en todo el país.

