El cerebro al gimnasio: las claves del experto gerontólogo para una vejez con plenitud cognitiva

En una nueva edición del podcast Proyecto 122, el psiquiatra Julián Bustín, especialista en gerontopsiquiatría de INECO y miembro del Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido, analizó los desafíos que impone el envejecimiento poblacional y la necesidad de adoptar estrategias preventivas tempranas. Según el experto, existe una desconexión preocupante entre el aumento de la expectativa de vida y la especialización profesional: “La población que está creciendo exponencialmente son las personas mayores de 65 años, es un tsunami que está viniendo y que tenemos que prepararnos, pero la gerontología sigue atrayendo a pocos profesionales”.

Al abordar el impacto de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, Bustín destacó que la edad es el factor de riesgo principal, aunque subrayó el papel de la prevención: “Si disminuimos once factores de riesgo, como el sedentarismo, el tabaquismo, la falta de sociabilidad y la hipoacusia, la posibilidad de tener una demencia se reduce en un 45%”. Para el especialista, el concepto de salud mental cambió drásticamente en las últimas décadas, integrando ahora guías clínicas donde, por ejemplo, el ejercicio físico es una opción primaria en el tratamiento de la depresión.

Respecto a la estimulación cognitiva, el médico aclaró que no se trata de ejercicios aislados, sino de desafiar constantemente al cerebro con actividades novedosas. “Si uno hace todos los días lo mismo, eso no es estimulación cognitiva; lo realmente eficaz es desafiar al cerebro con un nivel de complejidad creciente, pero que no resulte estresante”, explicó. En este sentido, valoró positivamente los juegos de mesa clásicos debido a su componente de socialización y planeamiento. Asimismo, al explicar el fenómeno de la reserva cognitiva, Bustín citó el caso de las monjas de Notre Dame, cuyo cerebro presentaba lesiones físicas de Alzheimer pero que, gracias a una vida activa, nunca manifestaron síntomas clínicos: “Es la armadura que construimos a lo largo de toda nuestra vida para que nuestras neuronas estén mejor conectadas y sean más fuertes”.

Finalmente, ante la consulta sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones, el especialista advirtió sobre el incremento en los niveles de ansiedad social derivado del uso excesivo de pantallas. Sobre su propia visión de la longevidad, Bustín enfatizó que su objetivo no es simplemente llegar a una edad avanzada, sino mantener la plenitud física y cognitiva. “Solo se vive una vez; hay que tomarse las cosas en su justa dimensión y, mientras más uno pueda disfrutar cada día y hacer cosas que le permitan seguir en salud, de eso se trata vivir”, concluyó, instando a que cada individuo encuentre estrategias sostenibles para atravesar las décadas con bienestar.