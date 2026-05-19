MICHELIN Primacy 5: el neumático que frena más rápido en la lluvia ya llegó a Argentina

La marca francesa con más de 130 años de historia y presencia en 175 países, presentó oficialmente en Argentina el MICHELIN Primacy 5, su neumático más reciente para sedanes, hatchbacks, CUVs, SUVs y pick ups. El lanzamiento llega en un contexto en el que la seguridad vial y la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos plantean exigencias crecientes sobre los neumáticos, y la marca busca dar respuesta a todas ellas en un solo producto.

Michelin presentó en Argentina su neumático más avanzado para autos, SUVs y pick ups, con mejoras en seguridad, eficiencia y durabilidad.

Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de un neumático es equilibrar características que muchas veces compiten entre sí: resistencia al desgaste, adherencia, confort y eficiencia energética. MICHELIN Primacy 5 apunta a resolver esa ecuación bajo el concepto que se denomina Total Performance.

Más control en piso mojado

La seguridad en superficies mojadas es uno de los pilares del nuevo modelo. Según pruebas externas realizadas por TÜV SÜD Product Service en julio de 2024, MICHELIN Primacy 5 reduce en un 4% la distancia de frenado en mojado respecto a su antecesor, el Primacy 4+, y mantiene ese desempeño durante toda la vida útil del neumático, tanto nuevo como desgastado.

Este resultado se apoya en dos tecnologías desarrolladas por la marca. La primera, Michelin Evertread, incrementa en un 13% la cantidad de canales transversales de la banda de rodamiento, con espacios más anchos, para una mejor evacuación del agua. La segunda, Michelin Evergrip, es un compuesto de última generación que garantiza la adherencia óptima en frenado en mojado desde el primer hasta el último kilómetro, sin resignar durabilidad.

“Cada centímetro cuenta”: el nuevo neumático mejora un 4% la distancia de frenado en piso mojado y mantiene el rendimiento incluso desgastado.

“Cuando hablamos de frenado, cada centímetro cuenta. El MICHELIN Primacy 5 aumentó en un 4% su desempeño en seguridad en superficie mojada en comparación con la gama anterior. Esto significa mayor control y seguridad, disminuyendo el riesgo de siniestros”, explicó Carlos Spinazzola, responsable de Marketing y Producto de Michelin.

Carlos Spinazzola, responsable de marketing-producto de Michelin.

Mayor duración y eficiencia

En materia de durabilidad, MICHELIN Primacy 5 ofrece un 18% más de kilometraje frente al Primacy 4+, según pruebas realizadas por DEKRA Test Center en julio de 2024 sobre un Tesla Model 3 en la medida 235/45 R18. La tecnología Michelin MaxTouch contribuye a este resultado al maximizar el área de contacto con el suelo y distribuir de manera uniforme las fuerzas de aceleración, frenada y curva, logrando un desgaste más homogéneo.

En cuanto a eficiencia energética, el neumático reduce su resistencia al rodaje en un 5%, lo que se traduce en menor consumo de combustible para los vehículos a combustión y mayor autonomía para los eléctricos. Además, su huella ambiental es un 6% menor respecto a su predecesor, en línea con el compromiso de sustentabilidad de la marca.

La marca francesa apuesta por un neumático “todo en uno”, capaz de combinar agarre, confort, duración y sustentabilidad sin resignar performance.

Listo para la era eléctrica

MICHELIN Primacy 5 fue desarrollado también para responder a los requerimientos específicos de los vehículos eléctricos, que por su peso y torque exigen más de los neumáticos y son especialmente sensibles al ruido de rodaje. La tecnología Michelin Silent Rib aborda precisamente ese punto: su diseño de escultura optimizado reduce las vibraciones y el ruido al rodar, mejorando el confort a bordo.

Alejandro Laborde, gerente de Marketing de Michelin Argentina, aseguró que hoy los consumidores buscan mucho más que un neumático. “Priorizan sentirse seguros al manejar, tener mayor control en condiciones exigentes y hacer una inversión que realmente dure en el tiempo”, explicó. En ese sentido, señaló que con el Primacy 5 la marca buscó responder a esas expectativas combinando mayor adherencia y frenado en piso mojado, más durabilidad y una conducción más confortable y eficiente. Para Laborde, el lanzamiento refleja el compromiso de Michelin con el desarrollo de productos de alta tecnología: “Que acompañen la evolución de la movilidad sin resignar seguridad ni performance en ningún momento de la vida útil del neumático”.

MICHELIN Primacy 5 ya se encuentra disponible en Argentina para autos, CUVs, SUVs y pick ups, en versiones compatibles con vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Más información en www.michelin.com.ar.

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