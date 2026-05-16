Un recorrido por la moda vintage porteña: tres lugares para descubrir ropa con historia, diseño y personalidad

En este nuevo capítulo, titulado “Moda vintage”, Vanessa se mete en el universo de la ropa de segunda mano, las prendas con historia y los proyectos que proponen otra forma de consumir moda. El recorrido comienza en su oficina del Palacio Barolo, continúa en Provenzal, el local de Maitena, y cierra en DuDou, una tienda vintage en Recoleta.

A través de distintas épocas, estilos y formas de curaduría, el episodio muestra que el vintage no se trata solamente de recuperar ropa antigua, sino de mirar las prendas de otra manera: por su calidad, su diseño, su origen y la historia que todavía conservan.

Una estética propia en el Palacio Barolo

El capítulo comienza en la oficina de Vanessa en el Palacio Barolo, donde recibe a Alejandra, creadora de Holy Innocents, uno de sus proyectos favoritos de vintage curado. La marca, que comenzó en 2009 y funciona principalmente online, fue una de las precursoras de una forma más minuciosa y contemporánea de acercarse a la ropa vintage.

“Tenés una estética y una búsqueda muy marcada, muy minuciosa, muy exquisita”, le dice Vanessa. Y agrega una idea que atraviesa todo el episodio: se trata de ropa para un público que quizás no quiere parecer “disfrazado de vintage”, sino incorporar prendas de otras épocas de una manera natural y actual.

En la selección aparecen tapados largos, blazers, suéteres, carteras de cuero, chalecos y camisas. Prendas amplias, cómodas, de buenos materiales y con detalles que hoy son difíciles de encontrar.

Provenzal y la memoria de los años 2000

La segunda parada es Provenzal, una boutique de vintage curado con una fuerte impronta de los años 2000. El proyecto nació a partir del stock que había quedado de dos marcas de ropa de la madre de Maitena, que durante años tuvo una fábrica y diseñó prendas con una identidad muy marcada.

Provenzal comenzó en 2020, primero a través de Instagram y ferias, hasta llegar a su propio local. “No es lo mismo ver una prenda en una publicación que venir, tocar la ropa y probársela”, cuenta Maitena. En un contexto donde gran parte de la compra pasa por lo online, el local recupera la experiencia de mirar, probar y descubrir en persona.

Entre las prendas elegidas aparecen vestidos con piedras, encajes, estampas y pantalones de diseño argentino. Muchas de esas piezas remiten a una época muy particular de la moda local, entre fines de los años noventa y comienzos de los 2000.

DuDou y el placer de revolver

El recorrido cierra en DuDou, un local vintage ubicado en una casona antigua. Vanessa lo elige porque abarca muchas décadas, distintos géneros y una selección amplia que permite encontrar desde tesoros accesibles hasta piezas especiales de diseñador.

Su creadora, Majo, cuenta que empezó muy joven, y que el vínculo con la ropa antigua nació primero como una búsqueda personal. Con el tiempo, ese interés se transformó en un proyecto dedicado por completo al vintage.

La curaduría es parte central del trabajo. No se trata de comprar cualquier lote, sino de elegir cada prenda, revisarla, lavarla, plancharla, restaurarla y devolverla al circuito en buen estado. “La ropa está cuidada”, explica.

Con una mirada sensible y curiosa, Con Otros Ojos propone redescubrir la moda vintage no como una tendencia pasajera, sino como una forma de leer épocas, rescatar oficios, valorar materiales y construir una identidad propia a partir de prendas que todavía tienen mucho para contar.