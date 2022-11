Presentaron el primer auto autónomo argentino: cómo funciona

escuchar

El Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LINAR) de la Universidad de San Andrés presentó hoy el primer auto autónomo de Latinoamérica. El proyecto va de la mano con el lanzamiento de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, que está abierta a inscripciones desde que empezó el año. El objetivo es fomentar el desarrollo del campo de la IA y contribuir al avance de tecnologías de vanguardia en la Argentina.

“La Inteligencia Artificial va a determinar el porvenir de la humanidad”, señaló Roberto Bunge, director del Departamento de Ingeniería, y con una especialización en Silicon Valley. “Es una disciplina que está transformando radicalmente las industrias y al mundo como lo conocemos. Queremos formar a los próximos líderes tecnológicos que van a protagonizar esta revolución”, agregó y señaló al vehículo, como si se tratase de un digno representante de la movida educativa a la que alude.

Un auto con un par de secretos

El proyecto del Auto Autónomo comenzó hace solo unos meses, en abril, cuando a la universidad le llegó una donación de una empresa de Silicon Valley: un Ford Fusion híbrido, y el equipo del LINAR decidió que era el momento perfecto para ponerse a innovar. Entonces empezaron las intervenciones tecnológicas y la búsqueda de sponsors. Empresas como Mercado Libre, Globant, SanCor Seguros y 123 Seguros hicieron aportes para el proyecto.

El auto cuenta con sensores lidar, cámaras y gps para detectar su entorno.

El equipo que se puso al hombro el proyecto del Auto Autónomo no supera las 10 personas, entre ellos ingenieros, científicos y algunos estudiantes. “No somos muchos, pero somos excelentes y estamos comprometidos”, comentó Ignacio Más, coordinador de las actividades del LINAR y ex-NASA (donde trabajó en el área de los satélites). Y agregó: “Nuestra motivación es estar a la vanguardia del conocimiento. Nos apasiona ponernos en la frontera de lo que se sabe y visitar lugares en los que nadie estuvo”.

El científico aseguró que el proyecto de la UdeSA es “un auto como cualquier otro, pero con un par de secretos”. Para empezar, cuenta con un sistema informático de drive-by-wire que permite controlar por computadora todos los comandos del auto, y una serie de sensores integrados que le permiten percibir su entorno y actuar en función a este.

Estos sensores incluyen un GPS combinado con un sistema de navegación cinética satelital en tiempo real, que mejora la precisión al calcular la ubicación; y sensores varios (lidar, cámaras y radares) que le permiten percibir lo que sucede a su alrededor e identificar a los objetos en la proximidad.

Dichas herramientas abren a su vez las puertas de un campo en pleno desarrollo a nivel mundial: el de los algoritmos de la conducción autónoma. Y son estos los que permiten planificar un trayecto de la mejor manera posible; adaptarse a las alteraciones del entorno; y reaccionar a tiempo en el caso de que uno de los sensores del sistema falle o surja algún imprevisto. En otras palabras, son varias las tecnologías que, ensambladas y automatizadas, hacen que un auto como este pueda manejarse solo.

El equipo del laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de San Andrés detrás del auto autónomo

Un hito para la Argentina

Además de ser un primer pantallazo de algo que podría parecerse al futuro, el proyecto del Auto Autónomo busca ser un antes y después en la información del país en relación con este tipo de tecnologías. “La idea es armar una base de datos pública para compartir con otros desarrolladores, y potenciar el crecimiento del área de la IA nacional”, sintetizó Tadeo Casiragi, programador del equipo.

El ingeniero explicó que, aunque ya existen tecnologías que trabajan en la conducción autónoma en los Estados Unidos, Canadá, Europa, y Asia, en general la información que recaban es privada, de manera que resulta imposible usarla como guía, y los proyectos suelen iniciarse desde un punto cero.

Por otro lado, Casiragi agregó que, incluso si pudieran usarse los datos preexistentes, la dinámica del contexto vial argentino es muy distinta a la de las calles de los países más desarrollados. “Acá la gente se cruza constantemente, hay lomos de burro, y muchas cosas que quizá no se ven en otras ciudades”, ejemplificó y sentenció: “Al auto hay que enseñarle todas estas cosas, una por una, para que las identifique y aprenda”.

Cuál es el próximo paso

Hoy el auto sigue en una instancia de desarrollo inicial. El equipo de LINAR lo prueba dentro del campus y en predios cerrados, siempre con la meta final de sacarlo a la calle y revolucionar la movilidad. Para que esto suceda, sin embargo, puede faltar mucho tiempo. No tanto por lo que pueda llevar alcanzar el último nivel de conducción autónoma, sino porque hace falta un marco legal que hoy es inexistente.

Para que el auto salga a la calle falta regulación legal.

“Desde la regulación falta eso: regulación”, sintetizó Casiragi y amplió: “Hoy no hay leyes que digan qué se puede hacer o qué no se puede hacer con un auto con un sistema de conducción autónoma”. Además de un proyecto de ley iniciado en 2017, no hubo demasiadas iniciativas para cambiar la situación, y “sin regulación es difícil llegar a algún lado”.

“Me imagino que nuestro camino va a terminar siendo un poco esto: activismo para que se empiecen a generar iniciativas legales para apoyar el desarrollo de estas tecnologías”, dijo al respecto Bunge. Lejos de estar desesperanzado, parece ser uno de los fieles a la creencia de “si se quiere, se puede”. “Si uno se propone objetivos, arma un plan y se rodea de personas ambiciosas, todo es posible”, aseguró. “Nosotros nos proponemos ser un faro de excelencia en la tecnología para el país. Un faro que inspire a otros faros”, concluyó.

