El verano está oficialmente iniciado y los destinos turísticos se preparan para una temporada que promete relax y diversión a lo ancho y largo del país, con favoritos indiscutidos (como la Costa Atlántica) y otros en ascenso (entre los que figuran localidades con aguas termales, sierras lagos y montañas).

Una preocupación recurrente cuando nos vamos de vacaciones –y no por nada figuran entre las prioridades de las guías turísticas– es el “cómo moverse”. Y no es para menos teniendo en cuenta que por lo general no conocemos los recorridos del transporte público, ni las formas de pago y, mucho menos, los horarios.

Tras su objetivo de brindar un servicio de movilidad seguro y sustentable, Cabify llega esta temporada veraniega a distintas localidades del interior del país. Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Mendoza, Bariloche, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Corrientes, figuran entre los destinos en los que Cabify dice presente para ofrecer sus servicios esta temporada de verano y durante todo el año. Es en el marco de esta expansión que la plataforma sigue convocando a conductores que quieran manejar con la aplicación, sumándose a los que ya lo hacen en diferentes ciudades de la Argentina.

“Queremos mejorar la movilidad del país. Creemos que nuestro desembarco en diferentes ciudades del interior de la Argentina significará un aporte para eso, a partir de una alternativa segura, de calidad y sustentable en cada ciudad”, afirma Diego Céspedes, director de Movilidad de Cabify. Y resalta: “Por eso invitamos a todos los que quieran manejar con nosotros a inscribirse”.

Contar con Cabify en estas plazas de cara a las vacaciones significa además mucho para los usuarios pasajeros, que de ahora en más contarán, durante su tiempo de descanso, con una app de movilidad segura, confortable, accesible y sostenible.

Algunos datos:

En enero de 2018 Cabify se convirtió en la primera empresa neutra en carbono del sector, al compensar el 100 por ciento de las emisiones globalmente.

La app cuenta con una serie de funciones que le permiten reforzar su posición como alternativa segura, como el contacto de confianza (al que automáticamente se envían los datos de cada viaje), la posibilidad de compartir el trayecto y el botón de seguridad.

En 2023, Cabify realizó en Mar del Plata más de 1.5000.000

Referente en seguridad y calidad

La compañía lleva una década en el mercado de la movilidad urbana en el mundo, un tiempo en el que no por nada ha logrado transformar la manera de moverse por las ciudades. Empezó en Madrid, y a los pocos meses su operación se extendió por América Latina a través de su presencia en la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Ahora Cabify continúa su proceso de expansión en la Argentina. “Estamos comprometidos con la inversión en tecnología y la mejora constante de nuestra plataforma para brindar a nuestros usuarios una experiencia aún más conveniente y segura. Para el 2024 planeamos seguir desarrollando alianzas estratégicas con socios locales, así como explorar nuevas opciones de movilidad eléctrica y sostenible”, señalan sus directivos.

Y finalizan: “También estamos enfocados en fortalecer nuestra relación con conductores y colaboradores, ofreciendo oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestra plataforma. Nuestro objetivo es seguir siendo líderes en innovación en el sector de transporte y movilidad”.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.