Tesla confirmó cuáles serán sus dos primeros modelos en la Argentina

A comienzos de noviembre, Tesla confirmó oficialmente que el 20 de ese mes concretaría su desembarco en la Argentina. Ahora, a través de un comunicado, la automotriz detalló cuáles serán los dos modelos con los que iniciará sus operaciones en el mercado local.

Se trata del Model 3 y el Model Y, que estarán disponibles para realizar pedidos a partir de esa fecha. De esta manera, la compañía de Elon Musk dará el primer paso de su operación comercial en el país.

Tesla Model 3

Los dos vehículos elegidos para iniciar su operación comercial son 100% eléctricos y forman parte de los modelos más representativos de la marca. El Model 3 es un sedán, mientras que el Model Y es un SUV con una configuración interior orientada al uso familiar. Ambos incorporan funciones de seguridad y asistencia a la conducción que, según informó la compañía, reciben mejoras mediante actualizaciones periódicas de software.

Ahora bien, Tesla todavía no comunicó los precios que tendrán los vehículos en el mercado argentino ni detalló qué versiones y configuraciones estarán disponibles, ni precisó las condiciones comerciales para realizar los pedidos.

Tesla Model Y

Los cambios regulatorios que facilitaron su llegada

El desembarco se produce en un escenario de importación más favorable para los vehículos eléctricos. Uno de los cambios más relevantes llegó a fines de septiembre, cuando el Gobierno elevó de US$16.000 a US$35.000 el valor Free On Board (FOB) máximo de los autos completamente eléctricos que pueden ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La modificación, establecida mediante el Decreto 1128/2026 y vigente desde el 1° de octubre, amplió el universo de modelos que pueden acceder al beneficio. Con el límite anterior, los precios de origen de los vehículos de Tesla representaban un obstáculo para ingresar bajo ese régimen.

Tesla realizó una filmación en las calles y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires

De todas formas, el tope de US$35.000 corresponde al valor FOB del vehículo, es decir, su precio en origen para la exportación. No contempla el flete, el seguro ni los impuestos y gastos posteriores, por lo que no implica que los modelos de la marca vayan a comercializarse en la Argentina por ese monto. Además, la exención alcanza al arancel extrazona y no elimina el resto de las cargas impositivas.

A esa modificación se sumó otro cambio normativo. En agosto, el Decreto 796/2026 habilitó un mecanismo para reconocer vehículos fabricados bajo las normas federales de seguridad de Estados Unidos mediante una documentación emitida por la autoridad de ese país, la NHTSA, conocida como Blue Ribbon Letter. Esto permite acreditar determinados estándares sin exigir requisitos de seguridad adicionales a los contemplados por la normativa estadounidense.

Por otra parte, el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos contempla un cupo anual de 10.000 vehículos de origen estadounidense que pueden ingresar con arancel cero. Para Tesla, representa otra alternativa de importación con una carga arancelaria menor, aunque la compañía también produce vehículos en China y Alemania.