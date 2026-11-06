Tesla confirmó la fecha en la que llegará a la Argentina

Después de meses de preparativos y de una serie de cambios regulatorios que facilitaron su llegada, Tesla le puso fecha a su desembarco en la Argentina. La automotriz de Elon Musk anunció en su cuenta de X para Latinoamérica que llegará el próximo 20 de noviembre y acompañó la publicación con un video de un Model Y circulando por diferentes lugares de nuestro país, pero centrado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Llegamos a Argentina el 20 de Noviembre pic.twitter.com/m0Gt2YSOz8 — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) November 6, 2026

La confirmación llega dos días después de que se conociera que la compañía prepara un espacio en Unicenter, en Martínez. Según publicó LA NACION, estará ubicado en el Nivel 1 del shopping y exhibirá dos vehículos. El proyecto también contempla un sector para pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez autos.

Hasta ahora, el avance de Tesla se había reconstruido a través de la creación de su sociedad local, la contratación de personal y las reuniones de sus ejecutivos con el Gobierno. Con la publicación, la propia empresa fija una fecha para su presentación en el país y muestra al Model Y como protagonista de esa llegada.

Los cambios que facilitaron el desembarco

El anuncio se produce con un escenario de importación más favorable que el que existía cuando comenzaron los preparativos. El cambio más importante para la gama de Tesla llegó a fines de septiembre, cuando el Gobierno elevó de US$16.000 a US$35.000 el valor FOB máximo de los autos completamente eléctricos que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Tesla anunció su desembarco en la Argentina el 20 de noviembre

La modificación, establecida por el Decreto 1128/2026 y vigente desde el 1° de octubre, amplió el universo de eléctricos que pueden acceder al beneficio. Con el límite anterior, los precios de la gama de Tesla constituían un obstáculo para encuadrar en el régimen. El nuevo techo abrió esa posibilidad para vehículos de mayor valor.

Ese máximo corresponde al precio en origen del auto puesto a bordo para su exportación: no incluye flete, seguro ni los impuestos y gastos posteriores. Por eso, no significa que un Tesla vaya a venderse en la Argentina a US$35.000. Tampoco supone una exención de todos los impuestos sino que solo elimina el derecho de importación del 35%.

A esa apertura se sumó un cambio en la homologación. En agosto, el Decreto 796/2026 habilitó el reconocimiento de vehículos fabricados bajo las normas federales de seguridad estadounidenses mediante una documentación de la autoridad de ese país, la NHTSA, denominada Blue Ribbon Letter. El mecanismo permite acreditar esos estándares sin exigir requisitos de seguridad adicionales a los estadounidenses y facilita la aprobación local de los modelos alcanzados.

Tesla anunció su desembarco en la Argentina el 20 de noviembre

En el plano comercial, el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos contempla, además, un cupo anual de 10.000 vehículos de origen estadounidense con arancel cero. Para Tesla representa otra vía posible de ingreso con menor carga arancelaria, vinculada a la procedencia de los autos, considerando que la marca también fabrica en China y Alemania.

El Gobierno volvió a ajustar las reglas a fines de octubre. La Resolución 438/2026 permitió que las convocatorias del cupo de electrificados contemplen, entre otros criterios, la incorporación de tecnologías innovadoras y las inversiones en infraestructura de carga. Son condiciones relevantes para una empresa cuyo negocio incluye tanto vehículos como cargadores y almacenamiento energético.

Tesla anunció su desembarco en la Argentina el 20 de noviembre

En junio, YPF firmó una carta de intención con Tesla para explorar proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica. El acercamiento abrió una posibilidad de colaboración con una empresa que cuenta con una red de estaciones en todo el país, un activo relevante para ampliar los lugares donde cargar los autos.